Amadeus lascia Warner.Bros Discovery, cosa farà ora. Il futuro tra Rai e Mediaset

Si chiude con due anni d'anticipo l'avventura di Amadeus a Warner Bros. Discovery . Il conduttore e la media company hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto che li avrebbe dovuti legare ancora per altre due stagioni televisive. La decisione è stata ufficializzata attraverso una nota congiunta, nella quale entrambe le parti sottolineano il clima di reciproca stima con cui si conclude il rapporto professionale.

L'annuncio di Warner Bros. Discovery

Nel comunicato diffuso dall'azienda si ricorda il percorso iniziato nel 2024, quando Amadeus aveva scelto di lasciare la Rai per affrontare una nuova sfida televisiva sul Nove. Durante la sua esperienza il conduttore ha guidato diversi programmi in prima serata e nella fascia dell'access prime time. "Warner Bros. Discovery e Amadeus comunicano di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto", si legge nella nota, che prosegue con un ringraziamento per "il lavoro svolto, la professionalità dimostrata e il valore profuso da lui e dalla sua squadra nella realizzazione dei progetti". Anche l'amministratore delegato di Warner Bros. Discovery Southern Europe, Alessandro Araimo, ha voluto salutare il conduttore: "Con Amadeus abbiamo condiviso un percorso importante, affrontato con impegno, dedizione e professionalità. Oltre al valore del lavoro fatto insieme resta un rapporto, anche personale, basato sulla stima e il rispetto reciproco. Da parte nostra guardiamo avanti con fiducia, con nuove sfide e nuovi obiettivi per la crescita del gruppo".

Ascolti sotto le attese e la scelta condivisa

L'esperienza di Amadeus sul Nove era stata accolta con grandi aspettative, ma i risultati ottenuti in termini di ascolti non hanno rispecchiato le previsioni iniziali. I programmi affidati al conduttore non sono riusciti a imporsi stabilmente nel panorama televisivo, spingendo azienda e artista a valutare una conclusione anticipata del rapporto. La separazione arriva quindi attraverso una decisione condivisa, che consente a entrambe le parti di guardare a nuovi progetti senza strascichi.

Il saluto di Amadeus: "Sono stati due anni intensi"

A commentare la fine dell'esperienza è stato lo stesso Amadeus, che ha affidato il suo saluto a una breve dichiarazione. "Sono stati due anni intensi. Ringrazio Alessandro Araimo per la stima, assolutamente reciproca, e faccio un grosso in bocca al lupo a tutto il gruppo Warner Bros. Discovery per i progetti futuri". Per il conduttore ravennate si chiude così un capitolo iniziato nel 2024 con il passaggio dalla Rai alla nuova realtà televisiva. Ora resta da capire quale sarà il prossimo passo della sua carriera e quale rete o progetto lo vedrà protagonista nella prossima stagione.

Quale sarà il futuro di Amadeus?

Da mesi si rincorrono le indiscrezioni su un possibile ritorno in Rai, ma al momento non esistono conferme ufficiali. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il conduttore potrebbe anche decidere di prendersi una pausa, complice un mercato televisivo che oggi offre poche opportunità realmente in linea con il suo profilo. Nel frattempo, gli spazi che un tempo occupava in Rai sono stati affidati a Stefano De Martino, oggi volto di riferimento di Affari Tuoi e destinato a raccogliere l'eredità del Festival di Sanremo. Anche l'ipotesi Mediaset, almeno allo stato attuale, appare tutt'altro che scontata. Nonostante la recente partecipazione di Amadeus come giudice ad Amici, i principali spazi del palinsesto sembrano già occupati. In questo scenario non si escludono ruoli diversi rispetto a quelli da conduttore. In molti lo vorrebbero come concorrente di Ballando con le Stelle ma...lo scopriremo solo vivendo.