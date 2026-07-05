Ultimo e Roma, perché quella di Tor Vergata è stata una sfida vinta
Ha vinto Ultimo, senza dubbio. Che se ne è - giustamente - fregato di chi lo accusava di essere "megalomane" e ha fatto di tutto, e bene, per realizzare il suo sogno. E ha vinto Roma che se ne è - altrettanto giustamente - fregata di chi pensava che la Capitale, con i suoi mille problemi e le criticità (reali) non fosse in grado di supportare un evento del genere. E invece, al netto di inevitabili disagi e cose da rivedere, ma era pur sempre la prima volta, Roma ha mostrato al mondo la sua immagine migliore. Un'organizzazione perfetta: merito di Ultimo, del suo management (Max Brigante), di Vivo Concerti (Clemente Zard), del Comune (il sindaco Gualtieri e l'assessore ai Grandi Eventi Onorato), della Regione (assessora alla Sicurezza Luisa Regimenti), della Questura (Massucci) e della Prefettura (Giannini). Sono loro a metterci la faccia nel punto stampa organizzato a poche ore del concerto, quando la macchina organizzativa viaggia a pieno regime. Ma il merito va dato anche a tutti i lavoratrici e le lavoratrici che hanno operato sul campo: gli steward, la sicurezza, le forze dell'ordine, gli operatori sanitari. Ognuno ha dato il massimo e i risultati si sono visti. A fare da padrone di casa, eccellente anche nell'idea di associare l'Università di Tor Vergata da alcune ricerche inerenti al concerto, il Rettore Nathan Levialdi Ghiron: "L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata dimostra anche in questa occasione una grande capacità di accoglienza, una grande apertura rispetto a quelle che sono le iniziative di terza missione che comunque possono coinvolgere la società in generale, il mondo dei giovani ma non solo. Questo evento dimostra non soltanto una grande capacità organizzativa resa possibile da una stretta collaborazione con tutte le istituzioni che vi hanno dato contributo, con la società che l'ha organizzato, con il Comune di Roma, con la Prefettura, con la Questura di Roma, con tutti i corpi che hanno contribuito a realizzare l'evento - ha detto -. Ed è anche il momento in cui l'università, aprendosi alla società civile attraverso questo genere di iniziative, consente a tutti i ragazzi che sono iscritti presso il nostro Ateneo di poter avere un ruolo proattivo. Infatti durante questo evento vengono realizzati due esperimenti molto interessanti e molto importanti, uno riferito alla capacità di gestione della propagazione del suono e un altro alla capacità di misurazione della propagazione del segnale di telecomunicazione con fenomeni di concentrazione prossime o che superano le 250.000 persone".
Ultimo a Tor Vergata, le due ricerche universitarie
Eccoli: in relazione alla parte tecnologica, gli studenti sono parte attiva del progetto di ricerca guidato dai professori Marco Re e Mauro De Sanctis, del dipartimento di Ingegneria Elettronica, affiancati dalla produzione dello show, ovvero dalla squadra di Vivo Concerti, produttore e organizzatore dell'evento, e Agorà, azienda che cura la parte tecnologica relativa ad audio, video e luci. Due i progetti: il primo riguarda l'impatto acustico e quindi le emissioni sonore nelle aree posteriori e laterali del palco, secondo i criteri dell'ingegneria del suono; il secondo, relativo alle telecomunicazioni, studierà mediante misure passive in loco, lo stato del traffico di dati quando decine di migliaia di telefoni cellulari sono presenti in una regione ristretta di spazio. Spoiler: i telefoni prendevano, ma non benissimo. Inoltre 11 studenti, dopo aver partecipato a un bando dell’ateneo, sono stati selezionati della produzione in base alle competenze e alle aree di interesse per ricoprire un ruolo fattivamente operativo sull'evento del 4 luglio. Questi sono stati inseriti nei diversi reparti di Vivo Concerti grazie ad internship extracurricolari, stage e tirocini, sperimentando in prima persona il lavoro e la gestione di un evento così complesso e mastodontico.
Ultimo Tor Vergata, i numeri da record
Il concerto di Ultimo a Tor Vergata ha rappresentato anche l'occasione di mostrare al mondo un lato organizzativo molto efficiente di Roma. L'indotto è stato importantissimo, i numeri da record. Oltre 250mila persone presenti, milioni di visualizzazioni sui social, un megapalco da da 140 metri per 60 di altezza (con 2500 metri quadri di schermo led ad alta risoluzione e sovrastato dalla firma di Ultimo e con una passerella a forma di infinito lunga 30 metri). Un indotto di circa 90 milioni di euro. Il 62% degli spettatori arrivato da fuori Roma, ovvero circa 155mila persone che hanno speso una cifra che si aggira intorno ai 360 euro a testa di media. L'incasso del concerto, calcolato su una media di 65 euro a biglietti, è pari a 16 milioni di euro. Nello specifico, Ultimo e gli organizzatori di Vivo Concerti, hanno pagato a Roma Capitale oltre 600mila euro per i servizi straordinari offerti per il miglior svolgimento possibile dell'evento. Questo vale anche per i parcheggi, che, nonostante siano per "oltre il 95% delle aree private", "quando c'è una minima area comunale, hanno pagato l'area al Comune". Anche "i privati che avevano le aree qui intorno hanno fatto un grande incasso, credo arrivi al milione di euro", specifica l'assessore Onorato. Dunque, dato, che "ogni servizio, anche il trasporto pubblico, è stato pagato", compresa l'apertura notturna straordinaria delle tre linee metro, Onorato sottolinea che "in maniera molto cinica, la città direttamente ci ha guadagnato". Un introito non solo economico, "ma anche a livello morale, culturale e a livello di immagine". Per l'assessore tutto questo "genera un precedente molto forte" in favore delle istituzioni pubbliche, "che talvolta si tende a banalizzare come sinonimo di lentezza o talvolta di inefficienza", e nello specifico di Roma, che per "l'ennesima volta "dimostra invece di essere una sorta di avanguardia, addirittura oltre di quanto avrebbero fatto i privati".
Sicurezza e riconoscenza
La cosa bella del concerto, per nulla scontata, è che tutti si sono potuti godere le tre ore di live (più l'apertura di Fabrizio Moro, unico artista chiamato da Ultimo perché la riconoscenza è una cosa seria) grazie alla condizione di sicurezza in cui sono stati messi gli spettatori: "Il cantante - ha raccontato il prefetto Giannini - è venuto con l'organizzatore nel mio ufficio, ne abbiamo parlato e si è posto sempre come primo problema, al di là del successo dell'evento, la sicurezza dei propri fan, la possibilità di arrivare, di realizzare un evento gestibile". Conferma Clemente Zard, ad di Vivo Concerti, organizzatori dell'evento: "I concerti, dobbiamo ricordarcelo, portano non solo un ottimo indotto economico, ma anche uno emotivo, molto importante nelle persone. Questo aiuta, soprattutto nei momenti complessi, e fa molto bene. Spesso si dice che la musica dal vivo allunghi la vita. Noi ci auguriamo sia così e ci auguriamo di fare ancora moltissimi concerti, proprio per questo motivo". Soddisfatto anche il sindaco Gualteri: "Siamo contenti ed emozionati per questa giornata. Ringrazio Ultimo, un grande artista, un figlio di Roma, capace di parlare a generazioni intere, che ha suscitato un entusiasmo incredibile. Accorrono da tutta Italia per partecipare a questa festa. È un momento di gioia, di musica collettiva, di partecipazione. Un anno fa abbiamo sperimentato una sfida straordinariamente complessa per la giornata mondiale della gioventù e oggi la rinnoviamo in un contesto diverso che ci fa parlare ormai di Metodo Roma più che di Metodo Giubileo. Dopo il Giubileo era importante dare l'idea di un investimento che restava per il futuro: il concerto dimostra che questa è un'area infrastrutturata. È un altro tassello per affrontare sfide sempre più impegnative e rendere Roma una grande capitale capace di ospitare eventi straordinari".
Gli ultimi 9 anni
Straordinari, appunto. Come lo è stato il live di un ragazzo di appena 30 anni che nove anni fa si chiedeva se, per il primo concerto, fosse meglio la cantina di casa o un locale da affrontare. Era una semplice live su Instagram, lui si chiamana "ilveroultimo", c'erano 700 persone collegate. Di quel ragazzo lì restano gli occhiali scuri, qualche tatuaggio, il bicchiere di vino che ogni tanto compare sul palco e la convinzione, nonostante oggi sia padre, milionario e molto più strutturato, che alla fine è sempre la fantasia che trasforma in pianeti i sassi. E allora la chiusura non la lasciamo a lui, che pure ha sui social ha ammesso: "Siamo nella storia". La lasciamo a Anna, sua madre: "La tua cameretta è diventata questo".
Ha vinto Ultimo, senza dubbio. Che se ne è - giustamente - fregato di chi lo accusava di essere "megalomane" e ha fatto di tutto, e bene, per realizzare il suo sogno. E ha vinto Roma che se ne è - altrettanto giustamente - fregata di chi pensava che la Capitale, con i suoi mille problemi e le criticità (reali) non fosse in grado di supportare un evento del genere. E invece, al netto di inevitabili disagi e cose da rivedere, ma era pur sempre la prima volta, Roma ha mostrato al mondo la sua immagine migliore. Un'organizzazione perfetta: merito di Ultimo, del suo management (Max Brigante), di Vivo Concerti (Clemente Zard), del Comune (il sindaco Gualtieri e l'assessore ai Grandi Eventi Onorato), della Regione (assessora alla Sicurezza Luisa Regimenti), della Questura (Massucci) e della Prefettura (Giannini). Sono loro a metterci la faccia nel punto stampa organizzato a poche ore del concerto, quando la macchina organizzativa viaggia a pieno regime. Ma il merito va dato anche a tutti i lavoratrici e le lavoratrici che hanno operato sul campo: gli steward, la sicurezza, le forze dell'ordine, gli operatori sanitari. Ognuno ha dato il massimo e i risultati si sono visti. A fare da padrone di casa, eccellente anche nell'idea di associare l'Università di Tor Vergata da alcune ricerche inerenti al concerto, il Rettore Nathan Levialdi Ghiron: "L'Università degli Studi di Roma Tor Vergata dimostra anche in questa occasione una grande capacità di accoglienza, una grande apertura rispetto a quelle che sono le iniziative di terza missione che comunque possono coinvolgere la società in generale, il mondo dei giovani ma non solo. Questo evento dimostra non soltanto una grande capacità organizzativa resa possibile da una stretta collaborazione con tutte le istituzioni che vi hanno dato contributo, con la società che l'ha organizzato, con il Comune di Roma, con la Prefettura, con la Questura di Roma, con tutti i corpi che hanno contribuito a realizzare l'evento - ha detto -. Ed è anche il momento in cui l'università, aprendosi alla società civile attraverso questo genere di iniziative, consente a tutti i ragazzi che sono iscritti presso il nostro Ateneo di poter avere un ruolo proattivo. Infatti durante questo evento vengono realizzati due esperimenti molto interessanti e molto importanti, uno riferito alla capacità di gestione della propagazione del suono e un altro alla capacità di misurazione della propagazione del segnale di telecomunicazione con fenomeni di concentrazione prossime o che superano le 250.000 persone".
Ultimo a Tor Vergata, le due ricerche universitarie
Eccoli: in relazione alla parte tecnologica, gli studenti sono parte attiva del progetto di ricerca guidato dai professori Marco Re e Mauro De Sanctis, del dipartimento di Ingegneria Elettronica, affiancati dalla produzione dello show, ovvero dalla squadra di Vivo Concerti, produttore e organizzatore dell'evento, e Agorà, azienda che cura la parte tecnologica relativa ad audio, video e luci. Due i progetti: il primo riguarda l'impatto acustico e quindi le emissioni sonore nelle aree posteriori e laterali del palco, secondo i criteri dell'ingegneria del suono; il secondo, relativo alle telecomunicazioni, studierà mediante misure passive in loco, lo stato del traffico di dati quando decine di migliaia di telefoni cellulari sono presenti in una regione ristretta di spazio. Spoiler: i telefoni prendevano, ma non benissimo. Inoltre 11 studenti, dopo aver partecipato a un bando dell’ateneo, sono stati selezionati della produzione in base alle competenze e alle aree di interesse per ricoprire un ruolo fattivamente operativo sull'evento del 4 luglio. Questi sono stati inseriti nei diversi reparti di Vivo Concerti grazie ad internship extracurricolari, stage e tirocini, sperimentando in prima persona il lavoro e la gestione di un evento così complesso e mastodontico.