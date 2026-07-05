Ultimo e Roma, perché quella di Tor Vergata è stata una sfida vinta

Il concerto di Ultimo a Tor Vergata ha rappresentato anche l'occasione di mostrare al mondo un lato organizzativo molto efficiente di Roma. L'indotto è stato importantissimo, i numeri da record. Oltre 250mila persone presenti, milioni di visualizzazioni sui social, un megapalco da da 140 metri per 60 di altezza (con 2500 metri quadri di schermo led ad alta risoluzione e sovrastato dalla firma di Ultimo e con una passerella a forma di infinito lunga 30 metri). Un indotto di circa 90 milioni di euro . Il 62% degli spettatori arrivato da fuori Roma, ovvero circa 155mila persone che hanno speso una cifra che si aggira intorno ai 360 euro a testa di media. L'incasso del concerto, calcolato su una media di 65 euro a biglietti, è pari a 16 milioni di euro . Nello specifico, Ultimo e gli organizzatori di Vivo Concerti, hanno pagato a Roma Capitale oltre 600mila euro per i servizi straordinari offerti per il miglior svolgimento possibile dell'evento. Questo vale anche per i parcheggi, che, nonostante siano per "oltre il 95% delle aree private", "quando c'è una minima area comunale, hanno pagato l'area al Comune". Anche "i privati che avevano le aree qui intorno hanno fatto un grande incasso, credo arrivi al milione di euro", specifica l'assessore Onorato. Dunque, dato, che "ogni servizio, anche il trasporto pubblico, è stato pagato", compresa l'apertura notturna straordinaria delle tre linee metro, Onorato sottolinea che "in maniera molto cinica, la città direttamente ci ha guadagnato". Un introito non solo economico, "ma anche a livello morale, culturale e a livello di immagine". Per l'assessore tutto questo "genera un precedente molto forte" in favore delle istituzioni pubbliche, "che talvolta si tende a banalizzare come sinonimo di lentezza o talvolta di inefficienza", e nello specifico di Roma, che per "l'ennesima volta "dimostra invece di essere una sorta di avanguardia, addirittura oltre di quanto avrebbero fatto i privati".

Sicurezza e riconoscenza

La cosa bella del concerto, per nulla scontata, è che tutti si sono potuti godere le tre ore di live (più l'apertura di Fabrizio Moro, unico artista chiamato da Ultimo perché la riconoscenza è una cosa seria) grazie alla condizione di sicurezza in cui sono stati messi gli spettatori: "Il cantante - ha raccontato il prefetto Giannini - è venuto con l'organizzatore nel mio ufficio, ne abbiamo parlato e si è posto sempre come primo problema, al di là del successo dell'evento, la sicurezza dei propri fan, la possibilità di arrivare, di realizzare un evento gestibile". Conferma Clemente Zard, ad di Vivo Concerti, organizzatori dell'evento: "I concerti, dobbiamo ricordarcelo, portano non solo un ottimo indotto economico, ma anche uno emotivo, molto importante nelle persone. Questo aiuta, soprattutto nei momenti complessi, e fa molto bene. Spesso si dice che la musica dal vivo allunghi la vita. Noi ci auguriamo sia così e ci auguriamo di fare ancora moltissimi concerti, proprio per questo motivo". Soddisfatto anche il sindaco Gualteri: "Siamo contenti ed emozionati per questa giornata. Ringrazio Ultimo, un grande artista, un figlio di Roma, capace di parlare a generazioni intere, che ha suscitato un entusiasmo incredibile. Accorrono da tutta Italia per partecipare a questa festa. È un momento di gioia, di musica collettiva, di partecipazione. Un anno fa abbiamo sperimentato una sfida straordinariamente complessa per la giornata mondiale della gioventù e oggi la rinnoviamo in un contesto diverso che ci fa parlare ormai di Metodo Roma più che di Metodo Giubileo. Dopo il Giubileo era importante dare l'idea di un investimento che restava per il futuro: il concerto dimostra che questa è un'area infrastrutturata. È un altro tassello per affrontare sfide sempre più impegnative e rendere Roma una grande capitale capace di ospitare eventi straordinari".

Gli ultimi 9 anni

Straordinari, appunto. Come lo è stato il live di un ragazzo di appena 30 anni che nove anni fa si chiedeva se, per il primo concerto, fosse meglio la cantina di casa o un locale da affrontare. Era una semplice live su Instagram, lui si chiamana "ilveroultimo", c'erano 700 persone collegate. Di quel ragazzo lì restano gli occhiali scuri, qualche tatuaggio, il bicchiere di vino che ogni tanto compare sul palco e la convinzione, nonostante oggi sia padre, milionario e molto più strutturato, che alla fine è sempre la fantasia che trasforma in pianeti i sassi. E allora la chiusura non la lasciamo a lui, che pure ha sui social ha ammesso: "Siamo nella storia". La lasciamo a Anna, sua madre: "La tua cameretta è diventata questo".