Claudia Mercurio, a settembre torna il Bello del Calcio

Guidare una squadra creativa, produrre un programma e condurlo; un processo lungo, intenso che va tra diverse persone. Si tratta di trovare le risorse economiche, costruirlo, coordinare tutte le anime tecniche e giornalistiche e poi gestirlo in diretta come una barca in mezzo al mare.

C’è, però, un caso in cui il volto di riferimento è lo stesso per l’intero processo creativo e produttivo. È la storia di Claudia Mercurio, che s’appresta a settembre a riconoscersi pienamente nella quindicesima edizione del Bello del Calcio, il programma sportivo più seguito in Campania sulle vicende del Napoli che va in onda tutti i lunedì sera su Televomero.

Tantissimi ospiti illustri l’hanno accompagnato: il direttore sportivo Pierpaolo Marino, i giornalisti Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport - Stadio, Massimo Giletti, Fabrizio Biasin e Stefano Borghi, l’allenatore Massimo Rastelli, gli ex calciatori Stefan Schwoch, Roberto Rambaudi, grandi personaggi della tv nazionale come Amadeus e Caterina Balivo. Il Bello del Calcio è un riferimento per i tifosi, ha creato un appuntamento che poi ha trovato un’altra anima il giovedì sera con “Giochiamo D’Anticipo” coprodotto insieme all’emittente Televomero. Nell’ultima stagione Claudia Mercurio ha spinto il suo metodo, la sua capacità in un mondo spesso maschile (ancora di più quello del calcio) di detenere il controllo dell’intero percorso creativo e produttivo dei suoi programmi nel contesto nazionale, con la trasmissione Offside in onda ogni settimana su Sportitalia, l’attenzione ai dettagli, il metodo sviluppato nella cura del “Bello del Calcio” si è reso vincente anche sul palcoscenico nazionale con Offside che ha subito portato a casa risultati straordinari, con gli ascolti che oscillano sin dalla puntata d’esordio intorno al mezzo milione di telespettatori.

Offside è l’ultima tappa di un viaggio che Claudia Mercurio ha iniziato circa quindici anni fa, credendo ne “Il Bello del Calcio” che oggi è un prodotto ad ampio raggio: dalla trasmissione televisiva alla testata on-line attiva anche sui social, diventando un riferimento quotidiano per i tifosi del Napoli.