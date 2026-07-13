È morto Sam Neill, il protagonista di Jurassic Park: aveva 78 anni

Come è morto Sam Neill, l'attore di Jurassic Park

"È con immensa tristezza che la whānau di Sam Neill annuncia la sua scomparsa", si legge nel comunicato diffuso dai familiari, che hanno scelto il termine māori whānau, utilizzato in Nuova Zelanda per indicare la famiglia allargata e la comunità. Secondo la nota, l'attore è morto improvvisamente, circondato dai suoi cari. "Sam era con la sua famiglia e si è spento con la dignità che ha caratterizzato tutta la sua vita". I familiari hanno inoltre sottolineato un aspetto che aveva segnato gli ultimi anni della sua esistenza: "La perdita è stata improvvisa e inaspettata, ma siamo grati del fatto che Sam sia rimasto libero dal cancro". Nel marzo 2023 Neill aveva rivelato di essere affetto da un linfoma angioimmunoblastico a cellule T di terzo stadio, una rara e aggressiva forma di tumore del sangue. Dopo mesi di cure e una terapia CAR-T, nell'aprile di quest'anno aveva annunciato di essere in remissione: "Non c'è più alcun tumore nel mio corpo, è una cosa straordinaria", aveva dichiarato ai media australiani.

Da Jurassic Park a Peaky Blinders, la lunga carriera

Nato nel 1947 a Omagh, nell'Irlanda del Nord, con il nome di Nigel John Dermot Neill, l'attore si trasferì da bambino in Nuova Zelanda insieme alla famiglia. Fu proprio lì che decise di adottare il nome Sam, destinato a diventare uno dei più riconoscibili del cinema internazionale. Dopo gli esordi nel teatro e nella televisione neozelandese, il primo grande successo arrivò con Unica regola vincere (1977), considerato il primo film della Nuova Zelanda distribuito negli Stati Uniti. Da quel momento iniziò una carriera che lo portò a lavorare con alcuni dei più importanti registi del mondo. La consacrazione arrivò nel 1993 grazie a due film destinati a entrare nella storia del cinema: Lezioni di piano di Jane Campion, vincitore di tre premi Oscar, e soprattutto Jurassic Park di Steven Spielberg, dove interpretò il paleontologo Alan Grant, uno dei personaggi più iconici della saga. Un ruolo che avrebbe ripreso in Jurassic Park III e, quasi trent'anni dopo, in Jurassic World Dominion. Nel corso della sua carriera Neill ha preso parte a oltre 150 produzioni tra cinema e televisione. Tra i titoli più celebri figurano Caccia a Ottobre Rosso, Ore 10-Calma Piatta, Possession, Punto di non ritorno, L'uomo bicentenario, Il libro della giungla, Peter Rabbit e Selvaggi in fuga di Taika Waititi.

La famiglia di Sam Neill

Lontano dai set, Neill conduceva una vita tranquilla nella sua tenuta vinicola Two Paddocks, nella regione di Central Otago, in Nuova Zelanda, dove coltivava vigneti e allevava animali ai quali aveva dato scherzosamente i nomi di alcuni colleghi, tra cui Laura Dern, Kylie Minogue e Helena Bonham Carter. Nel 2023 aveva raccontato la propria esperienza con la malattia in un'autobiografia. In una delle interviste più toccanti aveva confessato di non temere la morte, ma di desiderare ancora tempo per vedere crescere i nipoti e i suoi alberi. "Non ho paura di morire", aveva detto. "Mi darebbe solo fastidio dover lasciare tutto questo troppo presto". Sam Neill lascia quattro figli e sei nipoti, oltre a un'eredità artistica che attraversa oltre cinque decenni di cinema e televisione e che continuerà a vivere nelle interpretazioni che lo hanno reso uno dei volti più amati dello schermo.