Claudio Baglioni a Roma: 2026 a Piazza di Siena, 2027 ai Fori Imperiali

Con lo show 'Che notte è questa!', Claudio Baglioni inaugura e conclude il 'GrandTour La vita è adesso', il viaggio artistico che attraverserà l’Italia più bella, toccando i posti e i siti storici, monumentali, architettonici e paesistici di maggior fascino e valore. Non poteva che essere Roma – la città che ha visto nascere tante pagine della sua opera di musicista, interprete e compositore, che hanno ottenuto l’attenzione e l’adesione collettiva – il luogo scelto per aggiungere questi due capitoli. Il 24 ottobre 2026, l’avventura prenderà il via a Piazza di Siena, nel cuore verde di Roma, Villa Borghese, scenario dei leggendari concerti, del 1982 e del 2009, che richiamarono 350.000 spettatori. A 44 e a 17 anni da quei giorni, si festeggerà un’esperienza meravigliosa e quell’àmbito, unico e particolare, tornerà a essere il centro della musica. Il 23 ottobre 2027, il GrandTour terminerà a via dei Fori Imperiali, nell’immortale area archeologica più famosa al mondo, tornando nella sede dei memorabili eventi del 1996 e del 2010, che, allora, al Colosseo e al Vittoriano, videro la partecipazione di oltre 650.000 persone. A distanza di 31 e di 17 anni, quella connessione profonda, fatta di emozioni condivise, respirerà nuova aria sotto il cielo eterno di Roma.

Il programma completo

Non poteva che essere Roma – la città che ha visto nascere tante pagine della sua opera di musicista, interprete e compositore, che hanno ottenuto l’attenzione e l’adesione collettiva – il luogo scelto per aggiungere questi due capitoli.

Il 24 ottobre 2026, l’avventura prenderà il via a Piazza di Siena, nel cuore verde di Roma, Villa Borghese, scenario dei leggendari concerti, del 1982 e del 2009, che richiamarono 350.000 spettatori.A 44 e a 17 anni da quei giorni, si festeggerà un’esperienza meravigliosa e quell’àmbito, unico e particolare, tornerà a essere il centro della musica.

Il 23 ottobre 2027, il GrandTour terminerà a via dei Fori Imperiali, nell’immortale area archeologica più famosa al mondo, tornando nella sede dei memorabili eventi del 1996 e del 2010, che, allora, al Colosseo e al Vittoriano, videro la partecipazione di oltre 650.000 persone. A distanza di 31 e di 17 anni, quella connessione profonda, fatta di emozioni condivise, respirerà nuova aria sotto il cielo eterno di Roma.

Due notti speciali per celebrare quei quattro appuntamenti che riunirono complessivamente un milione di spettatori, classificandosi tra gli eventi musicali dal vivo con il maggior numero di presenze registrato in Italia. Due occasioni create per rivivere vicende che, ancora, percorrono il tempo e riconsegnarle al pubblico proprio là dove sono state immaginate e scritte.

CHE NOTTE È QUESTA! sarà l’apertura e la chiusura del giro: i due estremi di un percorso spettacolare composto da 50 concerti, un itinerario artistico, culturale, formativo e ricreativo che unirà paesaggio, incanto e arte in uno stesso inedito racconto dedicato al patrimonio italiano.

Il “GrandTour LA VITA È ADESSO” si muoverà, tra giugno – prima data il 28 giugno in Piazza San Marco a Venezia – e settembre 2027, tra i più suggestivi contesti all’aperto.

Accompagnato da 20 formidabili musicisti e da una squadra di professionisti di altissimo livello, Claudio Baglioni porterà in scena 50 canzoni, arrangiate e illustrate appositamente per questo giro, che racchiudono quasi sessant’anni di carriera artistica.

Per la prima volta saranno eseguiti dal vivo tutti gli undici brani di “LA VITA È ADESSO”, il mitico album che ha raggiunto numerosi record di classifica e che, con 5 milioni di copie, è il disco più venduto di sempre nel nostro Paese. Il GrandTour rappresenta il culmine delle iniziative per il 40° anniversario di un capolavoro e fenomeno discografico.

Con CHE NOTTE È QUESTA!, Roma diventa così il punto d’avvio e d’arrivo di un’impresa eccezionale, messa su per celebrare musica, bellezza, suggestione e memoria. Due territori iconici, due appuntamenti favolosi e un artista che continua la propria ricerca nel trasformare i grandi spazi dell’espressione e della rappresentazione in tanti palcoscenici e teatri di condivisioni emozionanti.

CHE NOTTE È QUESTA! La notte della partenza e la notte del ritorno.

Il prima e il dopo. L’inizio e la fine di un viaggio fatto per diventare storia.

I biglietti per “CHE NOTTE È QUESTA! la partenza” del 24 ottobre 2026 saranno disponibili dalle ore 11.00 di domani, mercoledì 22 luglio, per 24 ore in esclusiva in prevendita per gli iscritti al Fan Club e, dalle ore 11.00 di giovedì 23 luglio su TicketOne.it e nei punti vendita e nelle prevendite abituali (per info www.friendsandpartners.it).

Per quanto riguarda “CHE NOTTE È QUESTA! il ritorno” del 23 ottobre 2027 le informazioni verranno comunicate prossimamente.

CHE NOTTE È QUESTA! è prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l. in collaborazione con Roma Capitale, Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda.

«Da Piazza di Siena ai Fori Imperiali, la storia si ripete anni dopo con due speciali concerti evento di Claudio Baglioni a Roma. A casa sua, dove è cresciuto, dove ha scritto le canzoni che hanno accompagnato le nostre vite. È il giusto omaggio di Roma a un grande artista della musica italiana. Un cantautore che ha fatto la storia e con cui siamo orgogliosi di collaborare. Baglioni e le sue canzoni sono un patrimonio da custodire e valorizzare. Sarà poi un’occasione per ribadire quanto la musica sia cultura, divertimento, emozione e uno straordinario momento di socialità». Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale.