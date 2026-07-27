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Dal cemento al colore: nasce FLO’ – FuoriLuogO, il festival sospeso sul tetto di  Roma

Dal cemento al colore: nasce FLO’ – FuoriLuogO, il festival sospeso sul tetto di  Roma

Da Andrea Rivera a Daniele Fabbri, un villaggio ad alta quota con un ricchissimo cast di artisti, tra arte, musica, comicità: il 30 agosto al Casilino Sky Park
4 min

C’è sempre un prima e un dopo. Ed ecco che un parcheggio desolato, grigio, e anonimo si accende con i colori vivaci della street art e della cultura contemporanea per dare vita alla prima edizione di “Flo’ – FuoriLuogO”, il festival nato dove nessuno se lo sarebbe mai aspettato., dall’1 al 30 agosto 2026 al Casilino Sky Park. Uno slogan efficace, che rende perfettamente l’idea dato che il luogo è proprio il tetto di un parcheggio multipiano nel cuore di Roma Est, che si prepara ad ospitare un gruppo di amatissimi artisti  e vari appuntamenti, tra game, food e district.  Ideato e realizzato da Fusolab, appunto negli spazi del Casilino Sky Park, FLO’ non è un semplice appuntamento estivo, ma una scommessa culturale e sociale: riqualificare uno spazio urbano dimenticato alla collettività e trasformare un materiale freddo come il cemento in una opportunità di creatività e incontro.  Posizionato su una terrazza panoramica, che affaccia sulla città fino a intravedere la Cupola di San Pietro, circondata da antenne, graffiti e luci intermittenti, FLO’, promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura, è vincitore dell’Avviso Pubblico “Roma Creativa 365. Cultura tutto l’anno” in collaborazione con Zètema Progetto Cultura, si configura come una vera e propria festa sospesa a ben 17 metri di altezza.. "Sospesa" non solo per la sua collocazione ad alta quota, ma per la capacità di interrompere il ritmo incalzante delle giornate, con annesse temperature roventi,  e lasciare a casa i pensieri per entrare in un mondo a parte fatto di risate, musica ed emozioni da gustare e condividere. Ben sei aree tematiche per tutti i gusti, le età e le esigenze: dalla Live Arena per i concerti e il teatro sotto le stelle, all'Art District dove live painting e street art ridisegnano i volumi della struttura, passando per la comicità della stand-up comedy, i giochi, lo sport al tramonto e le attività dedicate ai più piccoli.
 
PROGRAMMA:
 Live Arena: concerti, teatro e spettacoli sotto le stelle.
Area Games: giochi, tornei ed esperienze interattive.
Lounge & Party: DJ set, aperitivi e danza urbana.
Area Bimbi: laboratori, giocoleria e attività per i più piccoli.
Area Sport: yoga, pilates, GAG, animal motion e fitness al tramonto.
Art District: live painting, installazioni e street art.
A completare l'offerta culinaria, ogni sera la Terrazza del Gusto ospiterà 7 cucine di street food pop-gourmet.
 
Primo Blocco: 1 – 9 Agosto
01 AGO | Area 765 (Live)
02 AGO | Claudio Morici (Teatro)
04 AGO | Proiezione film "40 secondi" (Cinema)
05 AGO | Tiziano La Bella (Stand-up comedy)
06 AGO | Ivan Talarico (Teatro canzone)
07 AGO | Price + Kapoccia (UpYard DJ set)
08 AGO | Asilo Republic (Tributo a Vasco Rossi - Live)
09 AGO | Andrea Rivera (Teatro canzone)

Secondo Blocco: 21 – 30 Agosto
21 AGO | Kato + Mahzee (UpYard DJ set)
22 AGO | Impulse (Tributo ai Pink Floyd - Live)
23 AGO | Antartici Nucleari (Tributo ai Pinguini Tattici Nucleari - Sport DJ set)
25 AGO | Proiezione film "Amici Comuni" (Cinema)
26 AGO | Ceceliaca + Patty Colucci (Stand-up comedy)
27 AGO | Only Punk: Snhyde · Technical Issue · Fantocci · Naked Zippo · Vuoto di Memoria (Live)
28 AGO | Pacman XII + Alan Beez, Il Turco, DJ Brush (UpYard DJ set)
29 AGO | Daniele Fabbri (Stand-up comedy)
30 AGO | Only Punk Summer Fest: Wel · Xdiemondx · Tonno · High Disaster · Donkeys (Live)

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