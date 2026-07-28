Chi è Raffaella Griggi, la nuova conduttrice ufficiale di Chi l'ha visto?

Una vita dedicata alla cronaca nera: chi è Raffaella Griggi

Genovese, classe 1973, Raffaella Griggi vanta oltre venticinque anni di esperienza nel giornalismo. Grande sportiva, con un passato da pallavolista (ha giocato anche in serie B), è appassionata di sci e grande tifosa della Sampdoria. La sua carriera è iniziata nell'emittente locale Telenord, dove ha seguito uno degli eventi più delicati della storia recente italiana: il G8 di Genova del 2001. Successivamente ha collaborato con le pagine genovesi di Repubblica, prima di approdare alle principali reti televisive nazionali. Nel 2008 è entrata a Sky Tg24, quindi nel 2010 è passata al TgLa7 diretto da Enrico Mentana. Poi un'esperienza a Mediaset e gli anni in Rai, tra La vita in diretta e UnoMattina, mantenendo sempre un profilo da freelance e collaborando anche con Il Messaggero. Il punto di svolta è arrivato nel 2017, quando è entrata nella squadra di Chi l'ha visto?. Da quel momento ha percorso l'Italia raccontando alcuni dei casi di cronaca più complessi e delicati, costruendosi una reputazione fondata su rigore, discrezione e attenzione alle persone coinvolte.

Dai grandi casi di cronaca a Chi l'ha visto?: il volto che il pubblico conosce già

In quasi nove anni all'interno della redazione di Chi l'ha visto?, Raffaella Griggi è diventata uno dei volti più riconoscibili del programma. Ha firmato servizi e inchieste su alcuni dei casi che hanno maggiormente colpito l'opinione pubblica, tra cui il femminicidio di Giulia Cecchettin, seguendo passo dopo passo gli sviluppi della vicenda. Nel corso degli anni ha inoltre realizzato servizi esclusivi e interviste che hanno contribuito al racconto della cronaca italiana, come quella a Salvatore Parolisi dopo la scarcerazione, oltre ad approfondimenti su casi di omicidi, scomparse e vicende giudiziarie particolarmente complesse. Tra questi anche la storia di Tatiana Tramacere, la giovane creduta scomparsa e poi ritrovata nascosta nella mansarda di un amico. La sua presenza costante sul territorio, il tono sobrio e la capacità di affrontare temi delicati senza sensazionalismi hanno fatto sì che gli spettatori imparassero a riconoscerla come una delle figure più autorevoli della trasmissione.

Perché la Rai ha scelto proprio lei per il dopo Federica Sciarelli

La nomina di Raffaella Griggi arriva dopo settimane di ipotesi sui possibili successori di Federica Sciarelli, con nomi come Stefano Colella e Domenico Iannacone che erano stati accostati alla conduzione. Alla fine, però, la Rai ha deciso di seguire la strada della continuità, anche raccogliendo le richieste di molti telespettatori che sui social e via mail avevano chiesto che il testimone passasse a un volto già appartenente alla famiglia di Chi l'ha visto?. La nuova edizione, in partenza il 23 settembre, manterrà la tradizionale missione di servizio pubblico che ha reso il programma un punto di riferimento della televisione italiana. Accanto a Raffaella Griggi ci sarà inoltre un maggiore coinvolgimento degli inviati storici della trasmissione, tra cui Francesco Paolo Del Re, Chiara Cazzaniga e Veronica Briganti, chiamati a condurre spazi tematici direttamente dallo studio, nel segno di un racconto sempre più corale e vicino al territorio.