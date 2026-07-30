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Temptation Island, chiude un'edizione da record

Temptation Island, chiude un'edizione da record

Pier Silvio Berlusconi: "Un grande evento televisivo e sociale che completa un'offerta editoriale unica"
3 min
TagsTemptation Island

Con il gran finale andato in onda ieri sera, Temptation Island conclude un'edizione destinata a entrare nella storia della televisione contemporanea italiana.

Il prodotto di Maria De Filippi, condotto da Filippo Bisciglia, ha conquistato settimana dopo settimana il pubblico, fino a diventare il programma più seguito dell'estate e un autentico fenomeno televisivo e digitale.

La puntata conclusiva ha raccolto 4.247.000 telespettatori e il 35.5% di share. L’intera edizione è stata vista in media da 3.970.000 telespettatori con il 31.33% di share e ha generato anche oltre 700 milioni di visualizzazioni sui profili social ufficiali del programma.

Pier Silvio Berlusconi, Amministratore Delegato di Mediaset: "I miei complimenti a Maria De Filippi e a tutta la squadra di Temptation Island. Un grande evento televisivo e sociale. Risultati come questi dimostrano che, con i prodotti giusti, capaci di rinnovarsi continuamente, la televisione generalista continua ad essere al centro dell'attenzione del Paese. Il successo di Temptation Island si inserisce in un momento di grandissimi risultati e di straordinaria illuminazione di tutta l'offerta Mediaset. Nelle ultime settimane il nostro Gruppo ha registrato un ulteriore incremento negli ascolti, segnando risultati record per un broadcaster anche a livello internazionale".

Nel periodo successivo ai Mondiali di Calcio le reti del Gruppo hanno infatti ulteriormente rafforzato la propria leadership raggiungendo il 42,1% di share nelle 24 ore e il 45,8% in prima serata su tutto il pubblico.

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