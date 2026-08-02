"Io di esplosivo amo solo il divertimento": il Cavallino Matto inaugura "Dynamite"

L’Estate è sinonimo di festa, di energia e colori. Il “Cavallino Matto”, il parco più importante della Toscana, inaugura "Dynamite", il Disk’O Coaster più grande d’Italia,che si affianca ad una campagna di sensibilizzazione: “Io di esplosivo amo solo il divertimento” in collaborazione con l’associazione “Gaia, Animali e Ambiente”, fondata nel 1995 dal suo presidente ad interim Edgar Meyer che si occupa della protezione degli animali, della tutela ecologica e della lotta al maltrattamento. Lo scopo dell’iniziativa è proprio quello di far riflettere sull’importanza di scegliere un divertimento sano e sicuro per tutta la famiglia, a 2 e a 4 zampe. Il parco pet – friendly, situato a Marina di Castagneto Carducci in provincia di Livorno ha scelto, infatti, di farsi promotore di un messaggio di civiltà, lanciando una campagna per invitare i comuni ed i comitati organizzatori di feste e sagre di piazza, che popolano la nostra penisola in questa stagione, ad evitare i fuochi d’artificio tradizionali per preferire spettacoli piromusicali o fuochi silenziosi, capaci di regalare la stessa magia senza esplosioni di suoni che spaventano i nostri amici a quattro zampe, e non solo. Al Cavallino Matto ci si prepara a vivere una stagione esplosiva e non solo per l’apertura di una attrazione ad alto tassi di adrenalina per una esperienza mozzafiato, ma anche per un programma fitto di appuntamenti, tra i quali i nuovi spettacoli live a tema Pirati, Dinosauri e Magia. Ed inoltre nella Fantasy Arena ogni giorno l’appuntamento è con il Super Schiuma Party con i Dinosauri, per una esperienza ricca di emozioni, con la voglia di vivere la carica esplosiva dell’estate, ma proteggendo anche chi non ha voce.

© RIPRODUZIONE RISERVATA