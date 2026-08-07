Da Mattioli a Zarrillo: il litorale si accende con "Rio Dreams, il Carnevale d’estate"

Da Maurizio Mattioli a Enzo Salvi, che hanno aperto con il tutto esaurito, fino al grande concerto di Michele Zarrillo (sul palco il 15 agosto 2026). Il litorale si accende di magia con la kermesse estiva “Rio Dreams, il Carnevale d’estate Ai Tucul” a Tor San Lorenzo. La rassegna multidisciplinare sotto le stelle, ideata dal poliedrico Daniele Micelli, si prepara a colorare di teatro, musica, cinema, il villaggio camping Ai Tucul, partita il 31 luglio sarà in scena fino al 30 agosto 2026, per regalare al pubblico una lunga serie di emozioni formato famiglia ed accontentare le esigenze di grandi e piccini, all’insegna dell’inclusione e della condivisione. Con una partenza esplosiva e un grande successo registrato nel mese di luglio, il cartellone prosegue ad agosto con tanti appuntamenti live: dai grandi show serali (ore 21.00) alle attività diurne, tra baby show, schiuma party, laboratori di magia, experience interattive con dinosauri animatronic. Un'estate tutta da vivere e da gustare con tanto di carri allegorici a ferragosto ispirati proprio a Rio De Janeiro.