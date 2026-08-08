Ballando con le Stelle 2026, Matri primo concorrente ufficiale. La richiesta dell'ex calciatore
Ora è ufficiale: Alessandro Matri sarà a Ballando con le Stelle 2026. Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, la produzione guidata da Milly Carlucci ha ufficializzato la presenza dell'ex calciatore tramite un video diffuso sui social. Per l'ex attaccante è la prima volta in un programma televisivo. Il 42enne è pronto a mettersi in gioco sulla pista da ballo dopo l'ottimo percorso della compagna Federica Nargi all'edizione del 2024, quella poi vinta da Bianca Guaccero.
Alessandro Matri a Ballando con le Stelle 2026
Nel filmato che annuncia la presenza di Alessandro Matri alla prossima edizione di Ballando con le Stelle si vede lo sportivo che accenna a dei passi di danza in cucina. Ad un certo punto arriva Federica Nargi che da ex concorrente del dancing show prova ad insegnargli qualche trucchetto. Senza successo, tanto da lasciare poi la scena. Un siparietto comico, com'è nello stile della coppia ormai insieme da ben venti anni. Alla fine Matri annuncia il suo coinvolgimento e chiede a tutti di avere più pazienza rispetto all'ex Velina di Striscia la notizia.
Quando inizia Ballando con le Stelle 2026
Ballando con le Stelle 2026 tornerà in onda il prossimo sabato 3 ottobre. Ad oggi è stato ufficializzato solo il nome di Alessandro Matri ma si vocifera anche di un coinvolgimento di Aurora Ramazzotti e Noemi Bocchi, la compagna di Francesco Totti.
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