Ballando con le Stelle 2026, Matri primo concorrente ufficiale. La richiesta dell'ex calciatore

Ora è ufficiale: Alessandro Matri sarà a Ballando con le Stelle 2026. Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, la produzione guidata da Milly Carlucci ha ufficializzato la presenza dell'ex calciatore tramite un video diffuso sui social. Per l'ex attaccante è la prima volta in un programma televisivo. Il 42enne è pronto a mettersi in gioco sulla pista da ballo dopo l'ottimo percorso della compagna Federica Nargi all'edizione del 2024, quella poi vinta da Bianca Guaccero.