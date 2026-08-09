I Simpson chiudono, la voce di Bart: "Ecco quando finirà la serie"

Da quasi quarant'anni accompagnano generazioni di spettatori con l'ironia pungente di Springfield , ma il momento dei saluti potrebbe non essere così lontano. A ipotizzare una data per la conclusione de I Simpson non è un dirigente della produzione né il creatore Matt Groening, bensì Nancy Cartwright , la storica doppiatrice americana che dal 1987 presta la voce a Bart Simpson . Secondo l'attrice, la serie potrebbe chiudersi con la quarantesima stagione, prevista tra il 2028 e il 2029 . Una previsione personale, ha precisato, ma sufficiente a riaccendere il dibattito sul futuro della sitcom animata più longeva della televisione.

Nancy Cartwright: "Secondo me I Simpson finiranno con la stagione 40"

L'occasione è stata un'intervista rilasciata al podcast Inside of You, condotto dall'attore Michael Rosenbaum. Alla domanda su quanto ancora potrebbe durare la serie, Nancy Cartwright ha risposto senza esitazioni: "Quaranta stagioni". Una previsione che, considerando che I Simpson hanno appena concluso la loro trentasettesima stagione e sono già stati rinnovati fino alla quarantesima, collocherebbe il finale intorno alla primavera del 2029. La doppiatrice ha però voluto chiarire che non si tratta di informazioni ufficiali, ma soltanto di una sua opinione personale. Interrogata sulla possibilità che la serie possa proseguire anche oltre, Cartwright non ha nascosto il proprio entusiasmo: se il resto del cast e della produzione fossero disponibili, lei sarebbe pronta a continuare a dare voce a Bart Simpson. Dalla produzione della serie, invece, nessun commento. I responsabili hanno preferito non intervenire sulle dichiarazioni dell'attrice, lasciando aperto ogni scenario.

I Simpson, una serie senza tempo dopo quasi 800 episodi

Creata da Matt Groening come una serie di brevi sketch all'interno del The Tracey Ullman Show nel 1987, I Simpson sono diventati una serie autonoma nel 1989, trasformandosi in uno dei fenomeni televisivi più influenti della cultura pop. In quasi quattro decenni Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie hanno raccontato i cambiamenti della società con satira, ironia e una straordinaria capacità di reinventarsi, arrivando a sfiorare gli 800 episodi. Il loro successo non accenna a diminuire nemmeno nell'era dello streaming. In Spagna, secondo i dati SigmaDos relativi ad aprile 2026, la serie ha raccolto oltre 1,29 milioni di utenti unici su Disney+, confermandosi tra i contenuti più seguiti della piattaforma e contribuendo alla sua crescita nel mercato. Numeri che dimostrano come Springfield continui a parlare a un pubblico trasversale, capace di coinvolgere tanto chi è cresciuto davanti alla televisione quanto le nuove generazioni che seguono la famiglia gialla in streaming.

Il finale de I Simpson

In attesa di una degna conclusione, il franchise guarda anche al cinema. È infatti previsto un secondo lungometraggio dedicato ai Simpson, in arrivo quasi vent'anni dopo il film del 2007, che incassò oltre 536 milioni di dollari al botteghino mondiale. Anche lo showrunner Matt Selman ha più volte spiegato quale sia il segreto della longevità della serie: raccontare storie che sembrino sempre nuove, evitando di ripetersi e mantenendo vivi i personaggi attraverso temi ispirati alla realtà contemporanea. Quanto al possibile episodio conclusivo, Selman ha lasciato intendere di non immaginare un vero finale. Ha ricordato come la première della trentaseiesima stagione, Il compleanno di Bart, fosse già una sorta di parodia del classico episodio d'addio, quasi a suggerire che I Simpson potrebbero scegliere di non salutare mai davvero il proprio pubblico.