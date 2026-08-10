Ballando con le Stelle, Aurora Ramazzotti concorrente ufficiale ma avverte: "Sono scoordinata"

Dopo Alessandro Matri , arriva un altro nome destinato ad attirare l'attenzione del pubblico. Aurora Ramazzotti è la seconda concorrente ufficiale della prossima edizione di Ballando con le Stelle , il dancing show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci che tornerà in onda a partire dal prossimo 3 ottobre. L'annuncio è arrivato attraverso i canali social della trasmissione, dove la conduttrice e influencer si è presentata con la consueta ironia, confessando di non essere una ballerina provetta. Una scelta che conferma la volontà del programma di puntare su volti molto popolari, capaci di conquistare il pubblico ben oltre la pista da ballo.

Aurora Ramazzotti dice sì a Milly Carlucci: "Sono scoordinata, ma ci provo"

L'ufficialità è arrivata con un breve video pubblicato sul profilo Instagram di Ballando con le Stelle. Protagonista Aurora Ramazzotti, che ha accettato la sfida con il sorriso e senza nascondere i propri limiti. Nel filmato, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti racconta di sentirsi "un po' scoordinata", ammette di non saper ballare e scherza sul proprio carattere, spiegando di accettare le critiche "occasionalmente". Un'autopresentazione che rispecchia il tono spontaneo e autoironico con cui negli anni ha costruito il suo rapporto con il pubblico. Per Aurora si tratta di una nuova esperienza televisiva, diversa rispetto ai ruoli di conduttrice e creator che l'hanno resa uno dei volti più seguiti della sua generazione. Sulla pista da ballo dovrà mettersi completamente in gioco, affrontando settimane di allenamenti intensi e il giudizio della giuria.

Dopo il matrimonio, una nuova sfida professionale per Aurora Ramazzotti

L'annuncio arriva in un momento particolarmente felice della vita privata di Aurora Ramazzotti. Solo poche settimane fa ha sposato in Sicilia il compagno storico Goffredo Cerza, con cui condivide una relazione di lunga data e il figlio Cesare. Archiviati i festeggiamenti per le nozze, l'influencer ha deciso di dedicarsi a un nuovo progetto televisivo, scegliendo uno dei programmi più seguiti del palinsesto Rai. La partecipazione a Ballando con le Stelle rappresenta anche un'occasione per mostrare un lato inedito della sua personalità. Se sui social è abituata a raccontarsi con naturalezza, la pista da ballo richiederà disciplina, tecnica e una costante capacità di mettersi alla prova.