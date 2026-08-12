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Ballando con le Stelle 2026, i nomi dei primi tre concorrenti ufficiali

Ballando con le Stelle 2026 comincia a svelare il suo cast: ufficializzati i primi tre protagonisti, pronti a mettersi alla prova sulla pista di Milly Carlucci

4 min

Pubblicato il 12.08.2026, 12:36

Ballando con le stelle

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Il cast di Ballando con le Stelle 2026 comincia a prendere forma. Dopo settimane di indiscrezioni e toto-nomi, sono tre i concorrenti ufficialmente annunciati per la nuova edizione dello show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci: Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti ed Eugenio Finardi. Tre personaggi provenienti da mondi molto diversi – sport, televisione e musica – chiamati a misurarsi con una sfida lontana dalle rispettive zone di comfort. Le conferme sono arrivate attraverso i canali social della trasmissione, con video costruiti per raccontare ironicamente l'ingresso dei nuovi protagonisti. E se Matri ha già un legame particolare con il programma grazie alla compagna Federica Nargi, una delle concorrenti più brave dell'edizione del 2024, Aurora Ramazzotti non ha nascosto i propri dubbi sulle capacità da ballerina. Finardi, invece, ha sintetizzato il suo stato d'animo con quattro parole: "Estatico, terrorizzato, confuso, felice".

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