Noemi Bocchi concorrente ufficiale di Ballando con le stelle 2026, la reazione di Totti: "Stai a scherza' spero..."

Se queste sono le premesse il divertimento è sicuro. Noemi Bocchi , 38 anni, da quattro compagna di Francesco Totti , è una nuova concorrente di Ballando con le stelle, stagione 2026. Come da tradizione, l'annuncio è arrivato via Instagram. Nel video si vede Noemi che prova dei passi di danza, il famosissimo Moonwalk di Michael Jackson, ripresa proprio da Totti. Che commenta: "Ma che stai a fa amo'?. Il botta e risposta è esilarante: "Sembro lui vero?". Replica Totti: "Sì, uguale, ma che te sei operata all'anca?". Ancora Noemi: "Dai amore, mi ha chiamato Milly". Lui: "Stai a scherza' spero, dai lascia perde". Chiude Noemi: "Ragazzi, ci vediamo presto". Quando? Appuntamento ad ottobre.

Ballando con le stelle 2026: i concorrenti ufficiali

Noemi Bocchi è la quarta concorrente ufficiale della nuova edizione di Ballando con le stelle. Prima di lei sono stati annunciati l'ex calciatore Alessandro Matri, il cantante Eugenio Finardi e Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e di Michelle Hunziker, influencer e conduttrice televisiva. Da segnalare anche il commento di Totti sotto al post dell'annuncio di Noemi come futura ballerina: "Era meglio a luci spente". Centinaia i commenti sui social per un video già diventato virale.

Noemi Bocchi e Francesco Totti, tutto sulla loro storia d'amore

Francesco Totti e Noemi si conoscono nell'estate 2021 durante un torneo di padel. Sono momenti molto complicati per l'ex capitano della Roma: l'addio al calcio di quattro anni prima, mai davvero superato; il Covid, la morte dell'amatissimo papà Enzo; il matrimonio con Ilary Blasi in crisi. Noemi Bocchi gli è accanto prima come amica, poi come compagna. In mezzo la bufera del divorzio, diventato effettivo lo scorso luglio, e una nuova vita da ricostruire. Con Noemi accanto. Nonostante i tanti attacchi, sono una coppia affiatata. E adesso lei avrà la sua grande occasione in tv. Per una donna che non ha mai rilasciato interviste - nonostante le tante proposte, alcune anche molto remunerative -, un grande salto.