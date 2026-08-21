Ballando con le Stelle 2026, c'è anche Anna Safroncik. I sette concorrenti del cast

La pista di Ballando con le Stelle 2026 continua a riempirsi. Il settimo nome ufficiale scelto per la nuova edizione dello show di Rai 1 è quello di Anna Safroncik , attrice ucraina e volto molto conosciuto della fiction televisiva. Sarà anche lei tra i protagonisti della ventunesima edizione del programma condotto da Milly Carlucci, al via sabato 3 ottobre . L'annuncio è arrivato, come ormai da tradizione, attraverso i canali social della trasmissione. La Safroncik, 45 anni, si è mostrata in costume durante gli ultimi giorni di vacanza, prima di lasciare spazio agli allenamenti e alle prove che la accompagneranno verso il debutto sulla pista dell'Auditorium Rai del Foro Italico.

Anna Safroncik a Ballando con le Stelle: "Con il cuore ballo"

Quella con la danza, per Anna Safroncik, è una storia curiosamente rimasta in sospeso. Nonostante sia cresciuta in una famiglia profondamente legata al mondo dello spettacolo, l'attrice ha raccontato di non aver mai imparato davvero a ballare. Sua madre è una ballerina, suo padre un tenore ucraino, mentre la sorella è ballerina e coreografa. Lei stessa si è formata all'Accademia nazionale dello spettacolo di Kiev. "Non ho mai imparato a ballare, ma con il cuore ballo", ha raccontato nel video con cui è stata ufficializzata la sua partecipazione. Un desiderio coltivato a lungo e che adesso potrà trasformarsi in una vera sfida televisiva. La Safroncik ha ringraziato Milly Carlucci per l'occasione, spiegando di essere particolarmente entusiasta all'idea di confrontarsi con una disciplina nuova. Per un'attrice, ha sottolineato, imparare a utilizzare il corpo in maniera diversa può rappresentare anche un arricchimento professionale.

Anna Safroncik, dalla fiction alla pista da ballo

La danza, in realtà, ha già incrociato più volte la carriera di Anna Safroncik, anche se soprattutto attraverso i personaggi interpretati. Nel suo curriculum figurano il musical Nine di Rob Marshall del 2009 e il film Il ritmo della vita, diretto da Rossella Izzo nel 2010, nel quale vestiva proprio i panni di un'insegnante di danza. Il grande pubblico televisivo la conosce però soprattutto per le numerose fiction e soap alle quali ha preso parte nel corso della sua carriera. Tra i titoli più popolari ci sono Centovetrine e Don Matteo, che hanno contribuito a renderla uno dei volti riconoscibili della serialità italiana. A Ballando, però, non potrà affidarsi a un copione. La nuova avventura la costringerà a misurarsi con tecnica, ritmo, coreografie e giudizi della giuria. Una sfida che, almeno nelle intenzioni, Anna sembra pronta ad affrontare con entusiasmo.