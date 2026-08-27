Ballando con le Stelle 2026, Monica Guerritore nel cast. A sfidarsi anche due fratelli  

Il cast di Ballando con le Stelle 2026 continua a prendere forma e Milly Carlucci mette a segno un altro nome importante. Monica Guerritore è la nona concorrente ufficiale della nuova edizione dello show di Rai 1, al via il prossimo 3 ottobre. L'attrice ha confermato la sua partecipazione attraverso un video pubblicato sui canali social del programma, lanciando subito la sfida al pubblico: "Allora ci diamo l'appuntamento? Io ci sarò a Ballando con le stelle e tu?". Ma le sorprese non riguardano soltanto i Vip pronti a scendere in pista. Anche la squadra dei maestri si rinnova e quest'anno ci sarà una curiosità in più: Giada e Leonardo Lini, sorella e fratello , faranno entrambi parte del cast. Due ballerini, due percorsi differenti e la stessa pista sulla quale provare ad arrivare fino in fondo.

Monica Guerritore è la nona concorrente di Ballando con le Stelle 2026

Attrice di teatro, cinema e televisione, Monica Guerritore è pronta ad affrontare una sfida decisamente diversa da quelle a cui ha abituato il pubblico. Questa volta niente copioni o personaggi da interpretare: saranno il ballo e il giudizio della giuria a metterla alla prova settimana dopo settimana. Con il suo ingresso diventano nove i concorrenti ufficializzati finora. La Guerritore raggiunge infatti Manuela Moreno, Anna Safroncik, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Noemi Bocchi, Eugenio Finardi, Aurora Ramazzotti e Alessandro Matri. Un gruppo decisamente variegato, nel perfetto stile di Ballando con le Stelle: televisione, cinema, musica, giornalismo e sport si incontreranno sulla pista dello show di Milly Carlucci. Personalità e storie molto diverse che promettono di regalare dinamiche imprevedibili quando inizieranno le prove con i rispettivi maestri.

Giada Lini confermata a Ballando con le Stelle

Tra le conferme della squadra dei professionisti c'è invece Giada Lini, pronta a vivere la sua sesta edizione di Ballando con le Stelle. Per lei si tratta di un ritorno particolarmente atteso dopo il risultato ottenuto nella passata stagione, quando è riuscita a conquistare il terzo posto in coppia con Fabio Fognini. "Finalmente lo posso annunciare: sarò anche quest'anno a Ballando con le stelle. È la mia sesta edizione", ha raccontato nel video pubblicato sui social del programma. Giada non ha nascosto l'emozione per il ritorno e, soprattutto, la voglia di provare a fare quel piccolo "saltino" in più dopo essere arrivata sul terzo gradino del podio. La ballerina ritroverà alcuni volti ormai familiari al pubblico. Tra i maestri confermati ci sono Anastasia Kuzmina, Erika Martinelli, Giovanni Pernice e Nikita Perotti. Non mancheranno però le novità: nel gruppo entrano anche Gioia Giovanatti, Rebecca Gabrielli e Leonardo Lini. Ed è proprio quest'ultimo nome a rendere la nuova edizione ancora più curiosa per Giada.