Ballando con le Stelle, Canino spiega perché è andato via. Arriva l'ex prete  

Un addio dopo 17 anni, un retroscena sulla proposta ricevuta e un nuovo concorrente destinato a far discutere. Ballando con le Stelle continua a cambiare pelle in vista della nuova edizione, al via in autunno su Rai 1. Mentre Fabio Canino rompe il silenzio sulle ragioni che lo hanno portato a lasciare la giuria dello show di Milly Carlucci , il cast si arricchisce di un nome decisamente inaspettato: Alberto Ravagnani, ex prete diventato influencer , è ufficialmente uno dei nuovi concorrenti. Due novità che arrivano mentre la macchina del programma è già in movimento. Da una parte Canino, che saluta senza polemiche e svela la particolare proposta che gli era stata fatta per restare; dall'altra Ravagnani, pronto a passare dai social alla pista da ballo.

Perché Fabio Canino ha lasciato Ballando con le Stelle

Dopo 17 anni dietro il bancone della giuria, Fabio Canino ha spiegato all'ANSA cosa c'è realmente dietro il suo addio. Nessuna rottura con Milly Carlucci e nessuna porta sbattuta. Per la nuova stagione gli sarebbe stato proposto un contratto biennale con una formula particolare: partecipare per un anno come concorrente e, successivamente, tornare a occupare il suo posto in giuria. Una soluzione che Canino ha però deciso di non accettare per una questione di tempo e di rispetto nei confronti della gara. "Sono in tournée con uno spettacolo e in più lavoro alla radio. Non posso prepararmi come fanno i ballerini di Ballando, che ci dedicano tanto tempo. È una cosa molto seria, ci vuole serietà", ha dichiarato. Canino ha anche voluto sgombrare il campo dalle indiscrezioni su eventuali tensioni con la conduttrice. Al contrario, ha ricordato come sia stata proprio Carlucci a volerlo nel programma nel 2007. "È lei che mi ha fatto andare, la devo ringraziare tantissimo", ha sottolineato. Quanto al mancato ringraziamento a Milly nel video con cui aveva annunciato l'addio, la spiegazione è molto più semplice: "Ero talmente emozionato di fare una roba del genere che mi sono dimenticato di ringraziare tutti, non solo Milly".

Ballando con le Stelle, Alberto Ravagnani entra nel cast

Mentre cambia la giuria, Milly Carlucci continua a costruire il cast. L'ultimo nome ufficializzato è quello di Alberto Ravagnani, ex sacerdote oggi influencer, che ha annunciato personalmente sui social la partecipazione a Ballando con le Stelle. "Combattere e ballare, due cose che ho sempre rimpianto di non saper fare. Due cose opposte ma che in realtà sono la stessa cosa. Sono due modi per far parlare il corpo", ha detto nel video su Instagram. Ravagnani si trova attualmente in Thailandia, dove sta imparando a combattere, ma presto cambierà completamente scenario: "Ho sempre detto tante parole. Ora voglio appropriarmi del mio corpo e dargli voce. Ora sono in Thailandia, ad imparare a combattere, ma fra un po' sarò su Rai Uno per imparare a ballare. Ballando con le Stelle, arrivo!". Con il suo ingresso salgono così a dieci i concorrenti ufficialmente annunciati. Oltre ad Alberto Ravagnani, scenderanno in pista: Monica Guerritore, Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Anna Safroncik e Manuela Moreno.