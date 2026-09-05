Oasis a Venezia, Liam e Noel saltano la conferenza stampa: poi lo show al photocall

L’arrivo era atteso da settimane e non ha deluso le aspettative. Liam e Noel Gallagher sono sbarcati al Lido di Venezia, trasformando una giornata della Mostra del Cinema in un piccolo evento rock. Ad accoglierli, fin dalla mattina, decine di fan degli Oasis, molti con le immancabili magliette della band, radunati davanti al Palazzo del Casinò e lungo il percorso che conduce al red carpet. I due fratelli di Manchester sono arrivati in Italia per presentare “Oasis: Don’t Look Back in Anger” , il documentario diretto da Dylan Southern e Will Lovelace e ideato da Steven Knight, creatore di Peaky Blinders. Il film, presentato fuori concorso alla Mostra, racconta uno dei capitoli più attesi della storia recente della musica: la reunion di Liam e Noel e il ritorno degli Oasis sui palchi con il tour mondiale. I Gallagher hanno però scelto di centellinare le apparizioni. Niente conferenza stampa per Liam e Noel, lasciata ai registi e a Knight. I due musicisti non hanno invece rinunciato al photocall, regalando ai fotografi immagini destinate inevitabilmente a fare il giro del mondo.

Liam e Noel Gallagher a Venezia, l’arrivo scatena i fan degli Oasis

L’attesa è cominciata diverse ore prima del loro arrivo. I fan si sono radunati nei pressi del Palazzo del Casinò e lungo il red carpet, nella speranza di vedere da vicino i fratelli Gallagher. Una febbre Oasis che ha attraversato il Lido e che racconta quanto l’attesa per la reunion abbia superato i confini della musica. A prendersi subito la scena è stato Liam Gallagher. Appena arrivato in motoscafo, il frontman ha salutato la folla alzando il braccio e mostrando il pugno chiuso, per poi rivolgere il pollice verso fotografi e presenti. Al suo fianco, come spesso accade, un Noel Gallagher decisamente più composto. Niente autografi o selfie con gli ammiratori: i due hanno proseguito verso gli impegni previsti dalla Mostra. Ma sono bastati pochi gesti per scatenare l’entusiasmo del pubblico e trasformare il loro sbarco in uno dei momenti più fotografati della giornata. La presenza dei Gallagher era stata annunciata già a luglio, durante la presentazione dell’edizione 2026 della Mostra. Da quel momento era iniziato il conto alla rovescia dei fan italiani, desiderosi di vedere insieme i due fratelli dopo la reunion che ha riportato gli Oasis sui palchi.

Gli Oasis saltano la conferenza stampa, poi lo show al photocall

Se qualcuno sperava di ascoltare Liam e Noel raccontare personalmente il ritorno degli Oasis, è rimasto deluso. I fratelli Gallagher non hanno partecipato alla conferenza stampa dedicata al documentario. Davanti ai giornalisti si sono presentati Steven Knight e i registi Dylan Southern e Will Lovelace. Liam e Noel hanno invece preso parte al photocall. Ed è stato proprio lì che le differenze caratteriali tra i due sono tornate a emergere. Liam ha scherzato con fotografi e giornalisti, riuscendo a strappare qualche sorriso anche al fratello. Il siparietto più divertente è arrivato con Alberto Barbera. Quando il direttore della Mostra del Cinema si è avvicinato ai Gallagher per posare insieme a loro, Liam gli avrebbe chiesto scherzosamente se fosse George Clooney, prima di mettersi in posa davanti agli obiettivi.