Ballando con le Stelle 2026, ecco l'undicesimo concorrente in gara  

Sorprende tutti e accetta una sfida inedita: l’attore entra nel cast del dancing show di Milly Carlucci. E non è l’unico nome a far parlare

2 min

Pubblicato il 05.09.2026, 18:42

Ballando con le stelle

Il cast di Ballando con le Stelle 2026 continua ad arricchirsi e questa volta Milly Carlucci punta su uno dei volti più conosciuti del cinema e della televisione italiana. Massimo Ghini è ufficialmente un nuovo concorrente dello show di Rai 1, pronto a mettersi alla prova sulla pista da ballo nella nuova edizione in partenza il 3 ottobre. L’annuncio è arrivato attraverso i profili social ufficiali del programma, seguendo ormai il rituale scelto per svelare progressivamente i protagonisti della stagione. Con camicia estiva e occhiali da sole, l’attore ha comunicato il suo ingresso nella squadra. Ghini diventa così l’undicesimo concorrente ufficializzato fino a questo momento, andando a completare un gruppo che mescola cinema, televisione, musica, sport e personaggi molto seguiti sui social.

Ballando con le Stelle 2026, tutti gli undici concorrenti ufficiali

Con l’ingresso di Massimo Ghini sale a undici il numero dei concorrenti finora annunciati. Tra i protagonisti della nuova stagione ci sarà anche l'ex prete Alberto Ravagnani, insieme a numerosi nomi già conosciuti dal pubblico di Rai 1. In pista scenderanno: Monica Guerritore, Alessandro Matri, Aurora Ramazzotti, Eugenio Finardi, Noemi Bocchi, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Anna Safroncik e Manuela Moreno. Un gruppo particolarmente eterogeneo. Dal cinema rappresentato da Monica Guerritore e Massimo Ghini si passa allo sport con l’ex calciatore Alessandro Matri, mentre la musica avrà tra i suoi protagonisti Eugenio Finardi. Spazio anche alla televisione e all’informazione con Jimmy Ghione e Manuela Moreno, senza dimenticare Aurora Ramazzotti e Noemi Bocchi, due nomi che incuriosiscono molto il pubblico.

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