Ballando con le Stelle 2026, ecco l'undicesimo concorrente in gara  

Il cast di Ballando con le Stelle 2026 continua ad arricchirsi e questa volta Milly Carlucci punta su uno dei volti più conosciuti del cinema e della televisione italiana. Massimo Ghini è ufficialmente un nuovo concorrente dello show di Rai 1, pronto a mettersi alla prova sulla pista da ballo nella nuova edizione in partenza il 3 ottobre. L’annuncio è arrivato attraverso i profili social ufficiali del programma, seguendo ormai il rituale scelto per svelare progressivamente i protagonisti della stagione. Con camicia estiva e occhiali da sole, l’attore ha comunicato il suo ingresso nella squadra. Ghini diventa così l’undicesimo concorrente ufficializzato fino a questo momento, andando a completare un gruppo che mescola cinema, televisione, musica, sport e personaggi molto seguiti sui social.