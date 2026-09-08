Ballando con le Stelle 2026, arriva anche Andy Díaz. Chi sono i 12 concorrenti ufficiali

"Se lo dice la nonna, allora è ufficiale: è pronto per la pista!". Con queste parole Ballando con le Stelle ha annunciato il dodicesimo concorrente dell’edizione 2026: Andy Díaz Hernández , campione del salto triplo e medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi. Dopo aver conquistato pedane e titoli internazionali, l’atleta cubano naturalizzato italiano è pronto dunque a misurarsi con una sfida decisamente diversa: quella del ballo. L’annuncio è arrivato attraverso i canali social ufficiali della trasmissione di Rai 1, con un video che mostra Díaz in una veste insolita e decisamente familiare. Accanto a lui c’è infatti la nonna, con la quale il campione azzurro accenna alcuni passi di danza. "Ci stiamo allenando", scherza l’atleta mentre balla con la sua abuela. Un modo ironico per anticipare il suo ingresso nel programma condotto da Milly Carlucci, dove dovrà dimostrare di saper trasformare forza, coordinazione ed esplosività in ritmo ed eleganza.

Chi è Andy Díaz, dal bronzo olimpico alla pista di Ballando

Nato all’Avana nel 1995, Andy Díaz Hernández è uno dei più importanti interpreti internazionali del salto triplo. La sua storia sportiva ha però conosciuto una svolta decisiva lontano da Cuba. Nel 2021 ha lasciato la delegazione del suo Paese e ha scelto successivamente l’Italia per proseguire la propria carriera. Nel 2023 ha ottenuto la cittadinanza italiana per meriti sportivi, aprendo così ufficialmente un nuovo capitolo con la maglia azzurra. Il grande pubblico italiano ha imparato a conoscerlo soprattutto durante i Giochi olimpici di Parigi 2024, quando Díaz ha conquistato la medaglia di bronzo nel salto triplo con la misura di 17,64 metri. Un risultato al quale si sono aggiunti altri successi internazionali che lo hanno consacrato ai vertici della specialità. Nel suo palmarès figurano infatti anche due titoli mondiali indoor e il successo europeo conquistato nel 2026. Risultati che raccontano una carriera costruita attraverso talento, potenza e una capacità tecnica che lo ha portato a diventare uno dei punti di riferimento dell’atletica italiana.

Una sfida completamente diversa per il campione azzurro

Per Díaz, Ballando con le Stelle rappresenterà inevitabilmente un cambio di prospettiva. La pedana del salto triplo lascerà spazio al parquet dello studio televisivo, mentre rincorse e salti dovranno trasformarsi in coreografie, passi a tempo e prese. L’atleta parte comunque con alcune caratteristiche che potrebbero rivelarsi preziose: coordinazione, preparazione fisica, disciplina e soprattutto abitudine alla competizione. Resta da capire quanto rapidamente riuscirà ad adattarle a un mondo nel quale non conteranno centimetri e misure, ma tecnica, interpretazione e capacità di conquistare pubblico e giuria. Il primo "allenamento", almeno a giudicare dal video dell’annuncio, è già cominciato. E per l’occasione Díaz ha scelto un’insegnante speciale: sua nonna. Un siparietto che ha permesso al pubblico di scoprire anche il lato più spontaneo del campione, lontano dalla concentrazione delle grandi competizioni internazionali.