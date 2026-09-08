Dragon Ball DAIMA arriva in Italia: quando e dove vederlo

L'attesa dei fan italiani di Dragon Ball è finita. Goku torna protagonista in televisione con Dragon Ball DAIMA , l'ultima opera legata direttamente al genio creativo di Akira Toriyama. La serie debutterà lunedì 14 settembre su Italia 2 , dove sarà trasmessa per la prima volta con il doppiaggio in italiano. Un appuntamento particolarmente atteso dagli appassionati della saga, anche per il valore simbolico del progetto. Dragon Ball DAIMA è infatti l'ultima serie alla quale ha lavorato Toriyama, scomparso nel marzo 2024. Il creatore di Dragon Ball ha partecipato direttamente alla realizzazione della storia e al design dei personaggi. Italia 2 dedicherà alla serie la seconda serata del lunedì: ogni settimana, dalle 22, saranno trasmessi due episodi consecutivi. Ma la programmazione dedicata agli anime comincerà già alle 21 con un altro titolo amatissimo dal pubblico italiano: One Piece .

Dragon Ball DAIMA su Italia 2: quando va in onda e quanti episodi

Il debutto televisivo di Dragon Ball DAIMA doppiato in italiano è fissato per lunedì 14 settembre. La serie sarà proposta in seconda serata su Italia 2, a partire dalle ore 22, con due episodi consecutivi per ogni appuntamento. La nuova produzione porta nuovamente sullo schermo alcuni dei personaggi più celebri dell'universo di Dragon Ball, ma lo fa attraverso una storia che cambia radicalmente le carte in tavola. Dal punto di vista cronologico, infatti, gli eventi raccontati in DAIMA si collocano dopo la conclusione di Dragon Ball Z e prima di quelli di Dragon Ball SUPER. Un dettaglio importante per comprendere la posizione della serie all'interno della lunga storia creata da Toriyama. Per Italia 2 si tratta inoltre di un tassello centrale nella programmazione del lunedì dedicata agli anime, che offrirà diverse ore di episodi inediti e prime visioni italiane.

Dragon Ball DAIMA, la trama: perché Goku e Vegeta tornano bambini

Al centro della storia c'è un evento destinato a sconvolgere completamente la vita di Goku e dei suoi compagni. Un desiderio espresso al drago Shenron trasforma improvvisamente Goku e i suoi storici alleati in bambini. Dietro il piano si nasconde Gomah, deciso a rafforzare il proprio dominio sul Regno dei Demoni dopo gli eventi legati alla sconfitta di Darbula nella saga di Majin Bu. Gomah, però, non si limita alla trasformazione dei protagonisti. Per impedire agli abitanti della Terra di utilizzare le sfere del drago e annullare il desiderio, viene rapito anche Dende, il Dio della Terra, rendendo di fatto inutilizzabili le sfere terrestri. Per Goku, Vegeta e Kaioshin comincia così una nuova avventura. I protagonisti dovranno infiltrarsi nel Regno dei Demoni alla ricerca di un secondo e antichissimo set di sfere del drago, affrontando pericoli e avversari lungo il percorso. La missione permetterà anche di introdurre nuovi personaggi nell'universo della saga. Tra questi ci sono Glorio e Panzy, destinati a diventare preziosi alleati dei protagonisti nel loro viaggio.