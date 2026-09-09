Lupo fuori da Affari Tuoi, l'attacco a Stefano De Martino: "Promessa non mantenuta"

Una rassicurazione di Stefano De Martino che sembrava lasciare pochi dubbi, poi il silenzio e quella telefonata attesa fino alla fine di agosto che non è mai arrivata. Pierluigi Lupo, insieme a Thanat Pagliani uno dei volti diventati più riconoscibili di Affari Tuoi, racconta così la sua esclusione dalla nuova stagione del programma di Rai 1. E pur evitando uno scontro diretto con il conduttore, non nasconde l'amarezza. Soprattutto per quelle ultime parole ricevute prima della pausa estiva: "Lupo, non ti preoccupare". Una frase interpretata come una rassicurazione sulla permanenza nel programma, alla quale però non sarebbe seguito il rinnovo. E c'è un altro dettaglio che ha lasciato l'amaro in bocca: De Martino ha salutato pubblicamente Gennarino, costretto a lasciare lo show perché troppo anziano per spostarsi da Roma a Milano, ma non Lupo e Thanat.

Che fine ha fatto Lupo di Affari Tuoi e perché non c'è più

A raccontare quanto accaduto dietro le quinte è stato lo stesso Lupo in un'intervista a Fanpage. La questione sarebbe emersa già alla cena di fine stagione, quando lui e Thanat avevano parlato con De Martino del trasferimento della produzione di Affari Tuoi a Milano. Entrambi avevano dato la disponibilità a seguire il programma, chiedendo però un contributo per viaggio, vitto e alloggio. Lupo vive infatti a Roma e il trasferimento avrebbe comportato costi aggiuntivi. Proprio l'aspetto economico, secondo lui, potrebbe essere diventato uno degli ostacoli alla riconferma. Ma a fargli sperare fino all'ultimo era stato soprattutto il confronto con De Martino durante l'ultima registrazione. Lupo racconta di aver abbracciato il conduttore dicendogli: "Stefano, noi ci contiamo". La risposta sarebbe stata netta: "Lupo, non ti preoccupare". Da quel momento l'attesa. Fino all'ultima settimana di agosto, quando è diventato evidente che la chiamata non sarebbe arrivata. Il contratto da figuranti speciali era scaduto a giugno e non è stato rinnovato. "Non ci hanno dato spiegazioni", ha raccontato.

Lupo e quella promessa mancata di Stefano De Martino

Lupo non attribuisce direttamente a De Martino la responsabilità della decisione e ammette di non sapere quanto il conduttore abbia pesato nelle scelte degli autori. Ma osserva che chi guida un programma ha inevitabilmente una certa influenza. Da qui il rammarico: pur ringraziandolo per il sostegno ricevuto nelle ultime due stagioni, Lupo avrebbe sperato che De Martino facesse di più per portare lui e Thanat nella nuova Affari Tuoi trasferita a Milano. A pesare è stato anche il diverso trattamento ricevuto al momento dell'addio. Gennarino è stato salutato in studio dal conduttore, mentre per Lupo e Thanat non sarebbe avvenuto lo stesso. Una differenza che l'ex volto del programma ha interpretato come una mancata legittimazione del ruolo conquistato negli anni. I due, inizialmente pagati come normali figuranti del pubblico, avevano successivamente ottenuto un contratto da figuranti speciali, con un compenso più alto. Nel frattempo, però, erano diventati veri e propri personaggi del gioco, riconoscibili dal pubblico e protagonisti di frequenti scambi con il conduttore.