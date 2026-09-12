I Cesaroni, Claudio Amendola ufficializza la fine della serie: "Non ci sarà una nuova stagione"

Addio Cesaroni . A spegnere le ultime speranze dei fan è Claudio Amendola , che per la prima volta ha escluso apertamente la possibilità di un nuovo capitolo della serie dopo il revival di qualche mese fa. Intervistato da SuperGuida TV al Festival del Cinema di Venezia, dove ha ricevuto il premio alla carriera del Nuovo Imaie per i suoi 44 anni di attività, l'attore ha risposto senza troppi giri di parole alla domanda su una possibile ottava stagione: "No, non credo" . Una dichiarazione breve, ma significativa, soprattutto perché arriva dopo mesi nei quali lo stesso Amendola aveva lasciato aperta la porta a un futuro de I Cesaroni lontano da Canale 5. Tra le ipotesi circolate c'era infatti quella di Netflix, piattaforma sulla quale la serie aveva trovato una nuova vita e conquistato anche spettatori più giovani.

I Cesaroni, non ci sarà un'altra stagione. Parola di Claudio Amendola

A Venezia, Claudio Amendola ha parlato con affetto di una serie che ha segnato una parte importante della sua carriera e che lo ha reso, per milioni di telespettatori, inseparabile dal personaggio di Giulio Cesaroni. "I Cesaroni sono un pezzo di vita, sono stati un enorme successo", ha raccontato l'attore. Il ritorno sul set, a distanza di anni, è stato soprattutto l'occasione per riunire un gruppo che aveva condiviso una lunga avventura televisiva. "È stata una bella esperienza, potevamo tutti credo fare meglio, però è stato meraviglioso farlo, ritrovare tutti". Amendola non ha nascosto neppure la soddisfazione per la risposta ricevuta dagli spettatori: "Ho avuto anche un enorme riscontro da parte del pubblico, io sono molto fiero e contento". Parole che sembravano lasciare spazio a un bilancio positivo. Poi, però, è arrivata la domanda decisiva: esiste una possibilità per un'altra stagione? "No, non credo", ha risposto il 63enne.

Da "Ne stiamo parlando" alla frenata: cosa è successo con I Cesaroni

Il tono è molto diverso rispetto a quello utilizzato soltanto pochi mesi prima. Nel giugno 2026, quando I Cesaroni-Il ritorno era approdato su Netflix, Amendola aveva infatti mostrato maggiore ottimismo sul futuro della serie. Aveva spiegato che sulla piattaforma I Cesaroni avevano finalmente trovato "lo spazio che merita", sottolineando come molti ragazzi avessero scoperto proprio in streaming anche le vecchie stagioni. Ma soprattutto, di fronte alla possibilità che un'eventuale ottava stagione potesse trovare casa su Netflix, Amendola aveva risposto: "Ne stiamo parlando". All'epoca, dunque, l'ipotesi non era soltanto esclusa, ma sembrava essere concretamente sul tavolo. A distanza di qualche mese lo scenario appare profondamente cambiato. Il nuovo "No, non credo" pronunciato a Venezia lascia intendere che anche la strada dello streaming potrebbe essersi raffreddata, riducendo sensibilmente le possibilità di vedere nuovamente la famiglia Cesaroni sul piccolo schermo.