Ballando con le Stelle, cast chiuso: chi sono i 13 concorrenti ufficiali. E torna Pasquale La Rocca

Il puzzle è completo. Ballando con le Stelle 2026 ha definito il suo cast e gli abbinamenti tra i 13 concorrenti e i rispettivi maestri, in vista della nuova edizione in partenza il 3 ottobre. A chiudere il cerchio è stato il ritorno di Pasquale La Rocca , uno dei volti più conosciuti e vincenti dello show di Rai 1, che quest'anno avrà al suo fianco una protagonista d'eccezione: Ornella Muti . L'annuncio è arrivato attraverso i canali social ufficiali del programma. "Il cast è al completo: via alle danze! Pasquale La Rocca torna come maestro di Ballando con le Stelle", ha scritto la produzione su Instagram. Nel filmato il ballerino afferma: "Amici, ci vediamo il 3 ottobre a Ballando con le Stelle". Una conferma che completa la squadra chiamata a scendere in pista nella nuova stagione dello show.

Pasquale La Rocca torna a Ballando con le Stelle: ballerà con Ornella Muti

Il ritorno di Pasquale La Rocca era uno dei tasselli ancora mancanti. Il maestro sarà nuovamente protagonista sulla pista di Ballando e avrà il compito di accompagnare nella competizione Ornella Muti, uno dei nomi di maggior richiamo di questa edizione. Un abbinamento destinato inevitabilmente ad attirare l'attenzione. L'attrice, icona del cinema italiano, dovrà mettersi alla prova in una veste completamente diversa, affidandosi all'esperienza di La Rocca per affrontare coreografie, giudizi e sfide settimanali. In passato Pasquale ha ballato con Wanda Nara, Nina Zilli, Federica Pellegrini e Barbara D'Urso. Con l'annuncio della coppia Muti-La Rocca, la produzione ha così completato la formazione della nuova stagione. Tredici concorrenti provenienti da mondi molto diversi: cinema, televisione, musica, sport e informazione. Un mix sul quale il programma punta per costruire dinamiche e sfide in grado di andare ben oltre la semplice gara di ballo.

Ballando con le Stelle 2026, tutti i 13 concorrenti ufficiali

Il cast scelto per la nuova edizione mette insieme personaggi con storie e percorsi molto differenti. Ci saranno Alessandro Matri e Andy Diaz per il mondo dello sport, mentre la musica sarà rappresentata da Eugenio Finardi. Tra i nomi più attesi figura Aurora Ramazzotti, pronta a cimentarsi sulla pista da ballo. Spazio anche a Noemi Bocchi, la compagna di Francesco Totti, Jimmy Ghione, Riccardo Rossi, Anna Safroncik, Manuela Moreno, Monica Guerritore, Alberto Ravagnani e Massimo Ghini. A completare la squadra è proprio Ornella Muti. Un cast eterogeneo, nel quale convivono personaggi abituati al palcoscenico e concorrenti che dovranno invece confrontarsi con un terreno completamente nuovo. E, come spesso accade a Ballando con le Stelle, proprio gli outsider potrebbero diventare alcune delle sorprese della stagione.