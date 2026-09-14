Quando suoneranno gli Oasis a Roma e cosa fare per acquistare i biglietti  

Il logo degli Oasis sospeso nel cielo di Roma, sopra lo Stadio Olimpico, ha trasformato nella notte le indiscrezioni delle ultime settimane in qualcosa di molto più concreto. Uno spettacolo di droni ha disegnato nel buio il celebre marchio della band di Manchester, anticipando l’annuncio che i fan italiani aspettavano: Liam e Noel Gallagher sono pronti a tornare nella Capitale per due concerti. Secondo le indiscrezioni, il 24 e 25 luglio 2027 . L’ufficialità arriverà oggi alle 17, quando saranno presentate le nuove tappe del tour e, con ogni probabilità, verrà comunicata anche la data di apertura della vendita dei biglietti. A rendere ancora più concreta l’attesa è stato Alessandro Onorato, assessore capitolino ai Grandi Eventi, che sui social ha scritto: "Gli Oasis a Roma. Grazie per aver scelto la nostra città, vi aspettiamo". Una frase che ha praticamente cancellato gli ultimi dubbi dopo giorni di indizi disseminati dalla band.

Oasis a Roma, il logo compare sopra lo Stadio Olimpico

L’ultimo segnale, impossibile da ignorare, è arrivato direttamente sopra l’Olimpico. Nella notte una formazione di droni ha illuminato il cielo componendo il logo bianco e nero degli Oasis. Una trovata spettacolare che ha immediatamente fatto il giro dei social e acceso l’entusiasmo dei fan. Il blitz romano segue un’iniziativa simile organizzata a Manchester, sopra l’Etihad Stadium, casa del Manchester City e luogo particolarmente caro ai Gallagher, da sempre tifosi della squadra. Ma nella Capitale la campagna era cominciata già nei giorni precedenti, con indizi decisamente più discreti. Tra questi, un video pubblicato sui social in cui una Vespa rossa attraversava le strade di Trastevere, tra vicoli e scorci immediatamente riconoscibili. Un riferimento a Roma che aveva fatto scattare le prime ipotesi sull’inserimento della città nel tour mondiale del 2027. Poi il logo sopra l’Olimpico ha praticamente cancellato ogni dubbio.

Liam Gallagher aveva già anticipato la tappa romana

A suggerire che Roma fosse nei programmi della band era stato, del resto, lo stesso Liam Gallagher. Durante la sua presenza alla Mostra del Cinema di Venezia, alla domanda sulla possibilità di vedere gli Oasis nella Capitale nel 2027, il cantante aveva risposto con un semplice ma inequivocabile: "Sì". Liam e Noel Gallagher erano arrivati al Lido in occasione della prima mondiale del documentario dedicato alla reunion e al tour del 2025. Un ritorno sulle scene che ha segnato la riconciliazione artistica dei due fratelli dopo una separazione durata anni e che ha riacceso l’entusiasmo attorno a una delle band britanniche più amate degli ultimi decenni. Dopo il successo della reunion, il progetto è dunque destinato a proseguire nel 2027 con un nuovo calendario internazionale. E Roma avrà un ruolo di primo piano.