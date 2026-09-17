Ballando con le stelle, ufficiale il nuovo giudice: ecco chi ha scelto Milly Carlucci
Non finiscono mai le sorprese a "Ballando con le stelle". A pochi giorni dalla chiusura del cast, con l'annuncio ufficiale dei tredici concorrenti, Milly Carlucci stupisce ancora, annunciando in maniera inconsueta l'ingresso di un nuovo giudice, Alberto Matano, promosso sul campo, si direbbe, dal ruolo di opinionista a quello di membro dell'esclusiva giuria.
L'annuncio in diretta durante Tg1 Talks
Nel corso della diretta di Tg1 Talks, con Giorgia Cardinaletti intenta ad intervistare l'ospite Alberto Matano, il cellulare del conduttore squilla e sul display appare il nome di Milly Carlucci. Divertito, Matano risponde, mettendo in viva voce la conduttrice di "Ballando con le Stelle", avvisandola che lui in realtà aveva serbato il segreto. Ma l'entusiasmo di Milly Carlucci è irrefrenabile e il segreto tra i due viene svelato: "Ti vorrei invitare a partecipare come giudice alla nuova edizione". Una vera e propria promozione sul campo per l'auto-appellatosi 'padre Ralph' della fortunata trasmissione. Hanno salutato, invece, il ruolo di giurati Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS