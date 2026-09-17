Ballando con le stelle, ufficiale il nuovo giudice: ecco chi ha scelto Milly Carlucci

L'annuncio in diretta durante Tg1 Talks

Nel corso della diretta di Tg1 Talks, con Giorgia Cardinaletti intenta ad intervistare l'ospite Alberto Matano, il cellulare del conduttore squilla e sul display appare il nome di Milly Carlucci. Divertito, Matano risponde, mettendo in viva voce la conduttrice di "Ballando con le Stelle", avvisandola che lui in realtà aveva serbato il segreto. Ma l'entusiasmo di Milly Carlucci è irrefrenabile e il segreto tra i due viene svelato: "Ti vorrei invitare a partecipare come giudice alla nuova edizione". Una vera e propria promozione sul campo per l'auto-appellatosi 'padre Ralph' della fortunata trasmissione. Hanno salutato, invece, il ruolo di giurati Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.