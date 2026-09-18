Chanel Totti a sorpresa: "Vorrei diventare una mamma giovane". Poi parla per la prima volta della separazione tra Francesco e Ilary Blasi

“La separazione dei miei genitori l’ho vissuta male”. Così Chanel Totti, nella sua prima intervista televisiva, in onda sabato 19 settembre a Verissimo, racconta a Silvia Toffanin uno dei momenti più delicati della sua vita e il modo in cui ha vissuto, da figlia, la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Un periodo reso ancora più difficile dalla grande attenzione mediatica nei confronti della sua famiglia: “Sui social e in giro, parlavano tanto, dicendo cattiverie o cose magari non vere. Quello che abbiamo vissuto lo sappiamo solo noi”. Dalla separazione al nuovo capitolo della vita della madre: alla domanda di Silvia Toffanin su come abbia vissuto, invece, il recente matrimonio tra Ilary Blasi e l’imprenditore Bastian Müller, Chanel risponde: “Se lei è contenta, lo sono anch’io. È la cosa più importante, voglio solo questo”. Nel corso dell’intervista, Chanel racconta anche quando, ancora bambina, ha iniziato a rendersi conto del cognome che portava: “Da piccola mi sentivo osservata perché ero ‘figlia di’”. Molte volte mi sentivo a disagio”. E confessa: “Iniziavo gli sport sempre con un’amica che già conoscevo, per sentirmi più protetta”. Infine, sul suo futuro, Chanel rivela: “Mi piacerebbe tantissimo diventare mamma giovane per avere quel legame che io ho con la mia, avere pochi anni di differenza per poter crescere insieme”.