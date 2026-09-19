Chanel parla della separazione tra Totti e Ilary: "L'ho vissuta male per le cattiverie". E all'Olimpico spunta Cristian

La 19enne figlia dell'ex capitano della Roma e della showgirl, vincitrice di 'Pechino Express', è stata ospite in tv a 'Verissimo': cos'ha detto. Per Roma - Inter allo stadio ecco suo fratello
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Pubblicato il 19.09.2026, 17:47 (Aggiornato il 19.09.2026, 17:56)

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ROMA - Dalla separazione dei genitori al nuovo matrimonio della madre, per arrivare poi all'amore e ai progetti che ha in mente per il suo futuro. Ha parlato di tutto questo Chanel Totti, figlia dell'ex capitano romanista Francesco Totti e della showgirl Ilary Blasi, che si è confessata in tv durante la puntata di 'Verissimo' ancata in onda oggi (sabato 19 settembre) e di cui è stata ospite.

 

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Chanel Totti e il rapporto con il fratello Cristian

"Di quando ero piccola ho solo ricordi a Sabaudia, dove vado spesso in estate anche oggi perché una seconda casa per me - ha raccontato Chanel, vincitrice dell'ultima edizione di 'Pechino Express' -. Andavamo da fine giugno a fine agosto e passavo l'estate con mio fratello Cristian, siamo cresciuti insieme ed eravamo un po' come cane e gatto. L'ho sempre vissuto come punto di riferimento, anche se noi donne siamo sempre un passo avanti. Ancora oggi litighiamo ogni giorno. Per cosa? Per il nulla, abbiamo due caratteri totalmente opposti e ci scontriamo su tuttio Lui è protettivo e geloso, anche se non vuole ammetterlo. E poi c'è la piccola Isabel, la nostra principessina coccolata da tutti". Per la cronaca all'Olimpico, per Roma - Inter, c'è proprio Cristian Totti con un amico.

 

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Voglia di maternità, in attesa di un fidanzato

Chanel ha poi rivelato uno dei suoi sogni: "Vorrei diventare mamma anche io, ma manca la materia prima e quindi vediamo… - ha detto scherzando -. Vorrei provare quel rapporto che ho io con mia madre, con pochi anni di differenza. Sono stata fidanzata ma ora non c'è nessuno. Corteggiatori? A oggi niente, diciamo che gli uomini oggi non stanno tanto avanti. Io comunque non cerco un fidanzato, se arriva... arriva. Ma non mi piacciono i biondi".

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