ROMA - Dalla separazione dei genitori al nuovo matrimonio della madre , per arrivare poi all'amore e ai progetti che ha in mente per il suo futuro. Ha parlato di tutto questo Chanel Totti, figlia dell'ex capitano romanista Francesco Totti e della showgirl Ilary Blasi , che si è confessata in tv durante la puntata di 'Verissimo' ancata in onda oggi (sabato 19 settembre) e di cui è stata ospite.

Chanel Totti e il rapporto con il fratello Cristian

"Di quando ero piccola ho solo ricordi a Sabaudia, dove vado spesso in estate anche oggi perché una seconda casa per me - ha raccontato Chanel, vincitrice dell'ultima edizione di 'Pechino Express' -. Andavamo da fine giugno a fine agosto e passavo l'estate con mio fratello Cristian, siamo cresciuti insieme ed eravamo un po' come cane e gatto. L'ho sempre vissuto come punto di riferimento, anche se noi donne siamo sempre un passo avanti. Ancora oggi litighiamo ogni giorno. Per cosa? Per il nulla, abbiamo due caratteri totalmente opposti e ci scontriamo su tuttio Lui è protettivo e geloso, anche se non vuole ammetterlo. E poi c'è la piccola Isabel, la nostra principessina coccolata da tutti". Per la cronaca all'Olimpico, per Roma - Inter, c'è proprio Cristian Totti con un amico.

Voglia di maternità, in attesa di un fidanzato

Chanel ha poi rivelato uno dei suoi sogni: "Vorrei diventare mamma anche io, ma manca la materia prima e quindi vediamo… - ha detto scherzando -. Vorrei provare quel rapporto che ho io con mia madre, con pochi anni di differenza. Sono stata fidanzata ma ora non c'è nessuno. Corteggiatori? A oggi niente, diciamo che gli uomini oggi non stanno tanto avanti. Io comunque non cerco un fidanzato, se arriva... arriva. Ma non mi piacciono i biondi".