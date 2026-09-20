Ceccon, Montano e Rosolino: Federica Pellegrini racconta chi l'ha delusa e perché

Nonostante ne abbia vinti tanti in carriera, non è tutto oro quel che luccica tra i ricordi di Federica Pellegrini , la 'Divina', che intervenuta nel podcast di Giulia Salemi 'Non lo faccio x moda', ha svelato qualche altarino relativo ai rapporti con gli altri atleti, senza nascondere la propria delusione nei confronti di alucni di loro, facendo nomi e cognomi.

"Di facciata sono tutti amici, poi..."

Senza peli sulla lingua, l'ex campionessa di nuoto, ha raccontanto di non aver perdonato chi con lei ha mantenuto un atteggiamento ambiguo: "Apparentemente, di facciata, sembrano tutti amici, poi però ti voltano le spalle. Io sembrerò anche stronza, ma almeno sarò sempre sincera. Se penso che tante volte ero lì a pochi passi... dimmelo in faccia se hai dei problemi con me".

In particolare, Federica Pellegrini ricorda tre episodi tra i tanti, che non le sono mai andati giù. Il primo, in ordine cronologico, quello riguardante l'ex schermidore Aldo Montano, che già in occasione delle Olimpiadi 2012 l'aveva definita "snob e altezzosa". Poi Massimiliano Rosolino, l'ex nuotatore con il quale aveva anche avuto una storia, infine uno degli alfieri del nuoto azzurro, Thomas Ceccon, che alla domanda su cosa rappresentasse per lui Federica Pellegrini rispose: "Niente. La ammiro come sportiva, ma per il resto no".