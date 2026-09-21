Jediz, il rapper di San Lorenzo torna a casa e chiude l'estate al Fontanone del Gianicolo

Jediz, il rapper di San Lorenzo, torna a casa. Domenica 27 settembre alle 18.30 Elia Pergola suona per la prima volta a Roma con la band, nei Giardini dell'Acqua Paola sopra il Fontanone del Gianicolo. Con questo concerto chiude il suo tour estivo e la rassegna "Eventi a Fontana".Al Gianicolo arriva dopo un inizio di settembre intenso. Il 2, al porto turistico di Pescara, ha aperto il concerto di Ernia facendo ballare più di 5.000 persone e conquistando il pubblico e la stampa locale. Il giorno dopo il suo brano "Tempo al Tempo" è arrivato alla Biennale di Venezia come colonna sonora di "Straordinaria", terza opera del regista Antonio Maria Castaldo.

Rapper romano emergente, Jediz coniuga il rap con una poetica raffinata e il pop con contaminazioni jazz, raccontando le contraddizioni, i sentimenti e il disincanto di una generazione. Quest'anno ha portato dal vivo il suo primo album, "Dr. Jediz & Mr. I". Con la band propone invece una nuova edizione dei suoi classici, riarrangiati con musica suonata, e un assaggio del nuovo album. Sul palco con lui Luca Lo Presti alla batteria, Tommaso Marino alla chitarra, Tommaso Bonifazi Razzanti al basso e Gregorio De Rosa al pianoforte.

La serata è anche l'occasione per scoprire uno degli angoli più belli e meno conosciuti di Roma. I Giardini dell'Acqua Paola, alle spalle della fontana voluta da papa Paolo V Borghese all'inizio del Seicento, sono di norma chiusi al pubblico e si aprono in via eccezionale per la rassegna. Da lassù il Fontanone si guarda dal retro, con i tetti di Roma sullo sfondo al tramonto.