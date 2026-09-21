Una, nessuna, centomila: l'evento simbolo contro la violenza sulle donne

Lunedì 21 settembre, l’Arena di Verona ospiterà UNA NESSUNA CENTOMILA, l’evento, già sold out, che anche quest’anno riunisce grandi artiste e grandi artisti della musica e dello spettacolo contro la violenza sulle donne. Lo show sarà trasmesso il 25 novembre in prima serata su Rai 1, con FIORELLA MANNOIA e CARLO CONTI e con LUCIANO LIGABUE, LAURA PAUSINI, ALESSANDRA AMOROSO, ANNALISA, EMMA, NOEMI, GIULIANO SANGIORGI, LUCA CARBONI, TOMMASO PARADISO, ANGELINA MANGO, ARISA, GAIA, LEVANTE, MALIKA AYANE, SERENA BRANCALE, PAOLA TURCI, ERMAL META, MICHELE BRAVI, CAROLINA CRESCENTINI, GIORGIO PASOTTI, GIANMARCO SAURINO.

Sul palco si alterneranno esibizioni, duetti e collaborazioni inedite e ricche di emozioni: tutti uniti per dire basta ai femminicidi, dare un aiuto concreto ai centri antiviolenza che sostengono e supportano le donne nei loro percorsi di fuoriuscita dalla violenza e sensibilizzare il pubblico contro questo fenomeno sociale e culturale.

La manifestazione che coniuga musica e impegno sociale torna per la sua quarta edizione su un palco e in uno scenario unici per raccogliere fondi in favore dei centri antiviolenza, dopo il successo a Campovolo (RCF Arena di Reggio Emilia) nel 2022 con 100.000 presenze, il doppio sold out all’Arena di Verona nel 2024 e il grande evento tutto esaurito, per la prima volta al Sud Italia, in Piazza del Plebiscito a Napoli nel 2025.

Grazie al pubblico presente all’Arena di Verona e al sostegno dei partner ad oggi saranno devoluti € 450.000, ripartiti tra 9 centri antiviolenza italiani, individuati dalla Fondazione Una Nessuna Centomila:

Basilicata – Associazione Differenza Donna, Lagonegro (Potenza) – 50.000 euro

Piemonte – Centri Antiviolenza E.M.M.A ETS, Torino – 50.000 euro

Campania – Cooperativa Sociale Dedalus, Napoli – 50.000 euro

Calabria – Ace-Medicina Solidale ETS, Reggio Calabria – 50.000 euro

Liguria – Cooperativa Sociale Mignanego, Genova – 50.000 euro

Sardegna – Associazione Donna Ceteris APS, Cagliari – 50.000 euro

Puglia – Associazione Donne Insieme ODV, Lecce – 50.000 euro

Sicilia – Rete Nazionale Antiviolenza Frida Kahlo APS, Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) – 50.000 euro

Toscana – Associazione Artemisia, Firenze – 50.000 euro

I proventi dell’evento organizzato e prodotto da Friends & Partners e Oyà, al netto dei costi, saranno destinati ai centri antiviolenza individuati dalla Fondazione Una Nessuna Centomila sulla base di criteri trasparenti, di territorialità, in relazione alle esperienze e al bisogno. Come per tutte le edizioni, gli utilizzi di tutte le risorse economiche raccolte nell’ambito di UNA NESSUNA CENTOMILA verranno rendicontati e comunicati nella totale trasparenza.

