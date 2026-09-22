Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi inizia le prove. Pernice: "Una tragedia!"

"Agitatissima". È bastata una parola a Noemi Bocchi per raccontare il suo primo impatto con la sala prove di Ballando con le Stelle . La compagna di Francesco Totti si prepara alla sua prima esperienza televisiva e si è mostrata al fianco del maestro che la accompagnerà sulla pista: Giovanni Pernice . Tra passi da memorizzare, preoccupazioni e battute, il debutto della nuova coppia sembra essere cominciato nel segno dell'ironia. I due hanno condiviso sui social un video registrato durante le prove, regalando così un primo assaggio della sintonia che potrebbe diventare uno degli ingredienti del loro percorso nel programma condotto da Milly Carlucci.

Noemi Bocchi "agitatissima" dopo le prime prove a Ballando con le Stelle

Nel filmato pubblicato su Instagram, Giovanni Pernice domanda a Noemi Bocchi come si senta dopo il primo giorno di allenamento. La risposta arriva immediatamente: "Agitatissima". A preoccuparla sarebbero proprio le prove appena affrontate. "Perché sono preoccupata, delle prove che abbiamo fatto", spiega la 38enne. Il maestro prova allora a tranquillizzarla ricordandole che deve semplicemente "ballare", ma è proprio questo il punto che sembra mettere maggiormente in difficoltà la concorrente. "È quello il problema! Ballare... Tu mi hai fatto vedere troppi passi, io non ci capisco niente!", replica la compagna di Totti. Una confessione accolta con ironia da Pernice: "Capito come siamo messi? Qua si chiama Ballando con le Stelle e lei è preoccupata dei passi che le ho fatto vedere io. Abbiamo fatto un'ora di prove!". Un botta e risposta che mostra una Noemi diversa rispetto alle immagini alle quali il pubblico si è abituato negli ultimi anni: più spontanea e pronta a scherzare anche sulle proprie difficoltà.

Giovanni Pernice non fa sconti a Noemi: "Una tragedia!"

È poi Noemi Bocchi a voler conoscere il giudizio del suo insegnante. "Come sono andata?", domanda. Pernice non addolcisce la risposta, almeno per scherzo: "Una tragedia!". La battuta scatena un altro momento divertente e lascia intravedere il rapporto che si sta creando tra i due. La sintonia, almeno fuori dalla pista, sembra già esserci. Ora bisognerà capire se riusciranno a trasformarla in una buona intesa anche durante le esibizioni. Per la Bocchi si tratta di una sfida particolarmente significativa. Negli ultimi anni il suo nome è stato soprattutto legato alla cronaca rosa e alla relazione con Francesco Totti. Ballando con le Stelle rappresenta invece l'occasione per presentarsi direttamente al grande pubblico e mostrare un lato più personale del suo carattere. Al suo fianco avrà inoltre uno dei maestri più conosciuti (e amati) del programma. Giovanni Pernice ha vinto l'edizione 2024 insieme a Bianca Guaccero, con la quale ha poi costruito un importante legame anche lontano dalla pista.