Piccolo Teatro di Prova, al via la nuova stagione della Compagnia della Farsa

È partita con una calorosa partecipazione del pubblico la nuova stagione del Piccolo Teatro di Prova, uno dei teatri più piccoli d’Italia, nato all’interno di una vecchia falegnameria nel quartiere Alessandrino e oggi spazio culturale della Compagnia della Farsa. L’inaugurazione ha dato il via alla rassegna “Comici al Piccolo” e ha presentato ufficialmente “Sedia per due”, l’iniziativa solidale ideata dal teatro per rendere gli spettacoli accessibili anche a chi non può permettersi il costo del biglietto.



Ispirata al celebre film Una poltrona per due, l’iniziativa permette di acquistare una poltrona simbolica, personalizzata con il nome del donatore, lasciandola però a disposizione di una persona del quartiere che desidera assistere a uno spettacolo. Una sedia che diventa così “metà tua e metà del quartiere”, trasformando il teatro in uno spazio ancora più aperto e condiviso. La stagione è entrata nel vivo con “Sfratto d’amore”, spettacolo della Compagnia della Farsa per la regia di Vittorio Rombolà, e proseguirà nei prossimi mesi con un ricco calendario di comicità, musica e teatro. Un grande cartellone con tanti artisti, tra i più noti: Enzo Casertano, Marco Capretti, Claudio Sciara, I Sequestrattori, Roberto Ranelli, Dani Bra’ e Giò Di Sarno.



Tra gli appuntamenti anche quelli dedicati al teatro per bambini e ai numerosi artisti che saliranno sul palco nel programma del 2027. Dopo il successo del debutto, il Piccolo Teatro di Prova si prepara così a una nuova stagione nel segno della cultura, della comicità e della partecipazione, continuando a portare il teatro nel cuore della periferia romana.

Piccolo Teatro di Prova – Compagnia della Farsa

Via del Campo 16/C – Roma