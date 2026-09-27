Ballando con le Stelle, arriva Federica Sciarelli. Nuovi ruoli per Simona Ventura, Francesca Fialdini e Simone Di Pasquale

A una settimana dall'esordio di Ballando con le Stelle, Milly Carlucci ha dato qualche anticipazione a Da noi...a ruota libera di Francesca Fialdini . Proprio quest'ultima tornerà nel dancing show del sabato sera: prenderà il posto di Alberto Matano , passato in giuria . La conduttrice sarà dunque commentatrice a bordo campo e avrà il compito di gestire il prezioso tesoretto. Ma non sarà sola in questo ruolo: lo dividerà con Simona Ventura . Entrambe sono state in passato concorrenti del programma e conoscono bene le sfide e le difficoltà che comporta. Una parte del tesoretto, come sempre, sarà gestita anche dal tribuno del popolo Rossella Erra.

Ballando con le Stelle, Simone Di Pasquale in sala della stelle

A Ballando con le Stelle 2026 non ritroveremo solo Francesca Fialdini e Simona Ventura. Non mancherà Simone Di Pasquale: dopo essere stato per anni uno dei ballerini di punta della corte di Milly Carlucci e dopo aver svolto il ruolo di tribuno del popolo, passerà ora in sala delle stelle. Prenderà il posto che lo scorso anno è stato di Massimiliano Rosolino. L'ex ballerino, già inviato di Caterina Balivo a La Volta Buona, avrà il compito di raccogliere le emozioni e le parole dei concorrenti qualche minuto prima della loro discesa in pista.

Ballando con le Stelle, Federica Sciarelli ballerina per una notte

Milly Carlucci ha annunciato che la prima ballerina per una notte sarà Federica Sciarelli. Un gradito ritorno per la bionda giornalista dopo l'addio a Chi l'ha visto?. "Una donna molto rock, ha grande dimestichezza coi pattini, è una stakanovista della tv", l'ha definita Milly. Infine sulle nuove coppie di Ballando con le Stelle ha aggiunto: "Sono preoccupatissime ma piene di adrenalina". Appuntamento quindi a sabato 3 ottobre su Rai 1.