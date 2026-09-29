Ballando con le Stelle, cambia il regolamento: arriva il 'voto giustizia' e quello 'dell'anima'

Il conto alla rovescia è iniziato. Ballando con le Stelle tornerà in prima serata su Rai 1 il 3 ottobre e con un regolamento in parte rivisto. La modifica più significativa riguarda il tesoretto, che non sarà più legato a un'unica valutazione ma verrà suddiviso secondo tre criteri differenti. A elargirli ci saranno Simona Ventura, Francesca Fialdini e Rossella Erra, chiamate a osservare la gara da prospettive diverse: quella della "giustizia", quella dell'"anima" e quella "popolare". A pochi giorni dal debutto, Milly Carlucci ha illustrato il nuovo meccanismo in un'intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, raccontando anche qualche retroscena sul cast. A cominciare da Ornella Muti, concorrente inseguita per anni e convinta a scendere in pista soltanto dopo un lungo corteggiamento.

Simona Ventura e Francesca Fialdini, come cambia il tesoretto a Ballando con le Stelle

La novità principale di Ballando con le Stelle riguarda il tesoretto, che sarà diviso in tre quote. A Simona Ventura verrà affidato quello che Milly Carlucci ha definito il voto giustizia: potrà utilizzarlo per riequilibrare una valutazione della giuria che, a suo giudizio, non abbia rispecchiato fino in fondo quanto visto sulla pista. Diverso il ruolo di Francesca Fialdini, alla quale spetterà il voto dell'anima. In questo caso a contare non sarà soltanto la tecnica o la qualità dell'esibizione. La giornalista potrà premiare chi, nel corso della gara, sarà riuscito a raccontarsi con maggiore generosità, mostrando anche il lato più personale del proprio percorso. Completa il nuovo sistema Rossella Erra, che conserverà invece la componente più istintiva del giudizio. A lei toccherà il voto popolare, descritto dalla Carlucci come quello "di pancia". Tre modi differenti di osservare i concorrenti che potrebbero modificare gli equilibri della classifica e rendere ancora più imprevedibile la corsa verso la finale.

Ornella Muti, il lungo corteggiamento di Milly Carlucci

Alla domanda su quale concorrente fosse stato più difficile convincere, Milly Carlucci non ha avuto dubbi: Ornella Muti. "Sono tanti anni che le chiedo di partecipare", ha raccontato, sottolineando il peso internazionale della sua carriera. Il sì è arrivato soltanto quest'anno e la Muti sarà in coppia con Pasquale La Rocca. Con lei scenderanno in pista altri dodici concorrenti: Alberto Ravagnani con Erica Martinelli, Alessandro Matri con Giada Lini, Andy Díaz Hernández con Gioia Giovanatti, Anna Safroncik con Leonardo Lini, Aurora Ramazzotti con Nikita Perotti, Eugenio Finardi con Rebecca Gabrielli, Jimmy Ghione con Anastasia Kuzmina, Manuela Moreno con Carlo Aloia, Massimo Ghini con Valentina Fiorini, Monica Guerritore con Luca Urso, Noemi Bocchi con Giovanni Pernice e Riccardo Rossi con Elisa Terrasi.