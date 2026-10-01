Noemi Bocchi si emoziona in conferenza stampa: "Mi hanno definita brutta e marcia, ma non sono così". E Milly Carlucci interviene

Era prevedibile. Ma lei se l'è cavata bene. Anzi, benissimo. Noemi Bocchi è stata, inevitabilmente, la più attesa alla conferenza di presentazione di Ballando con le stelle . La compagna di Francesco Totti, al debutto tv, è stata quella più cercata dai giornalisti che le hanno chiesto, tra le varie cose, a che titolo e con quale esperienza si presentasse in tv. Noemi ha risposto "Sono qui per farmi conoscere". Subito è intervenuta Milly Carlucci: "Lei è stata vittima di pregiudizi, tutti ne hanno parlato senza che nessuno la conoscesse. Ci è voluto coraggio per essere qui e lei ne ha avuto".

Noemi Bocchi emozionata in diretta

Noemi, dal canto suo, è sembrata molto emozionata: "Non riesco neppure a tenere il microfono", ha ammesso. Si trattava di un debutto e, infatti, lo ha riconosciuto: "Tutti hanno avuto una prima volta e questa è la mia". Come si proporrà al pubblico? Dice Bocchi: "Mi hanno definita il peggio del peggio, brutta e marcia. Ho sofferto molto, ma non mi piace farlo vedere, lo tengo per me. Ho provato a schermarmi, sono qui per mettermi in gioco e superare queste paura. Niente è semplice per me". Occhi lucidi, sorriso tirato: Noemi sa di avere tutti gli occhi addosso e, davvero, tanti pregiudizi da sciogliere: "Sono una persona umile, solare, allegra. Spero che arrivi".

Totti a Ballando con le stelle ci sarà? La risposta di Milly Carlucci

Intanto, a sostenerla, c'è e ci sarà Francesco Totti. Tra il pubblico. Per ora niente passi di danza, come ha confermato Milly Carlucci: "Per anni l'ho corteggiato e lo inseguo ancora adesso. Ma dice che si sente rigido, si vergogna. Abbiamo un rapporto di stima e simpatia, anche con il suo entourage, e chissà che vedendo la felicità di Noemi non capisca che ci siano delle soddisfazioni psicofisiche importanti". Annuisce Giovanni Pernice: sarà lui il ballerino di Noemi Bocchi. Poco prima, a Gente, la compagna di Totti aveva ribadito: "In questi anni hanno parlato tanto e tutti, tranne me. I pregiudizi ci sono stati, ne hanno dette di tutti i colori. Scendere sulla pista di Ballando mi permetterà di farmi conoscere, di mostrare che ho una mia identità, una personalità. Sinceramente non ho mai pensato di intraprendere un percorso televisivo, ma la chiamata di Milly è arrivata nel momento più giusto".