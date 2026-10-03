Francesco Totti e i commenti al ballo di Noemi Bocchi: lei si commuove, parla della separazione da Ilary Blasi e dimostra una marcia in più

Se vincerà in pista lo dirà solo il tempo, anche se le premesse sono ottime. Brava lei, bravissimo il ballerino Giovanni Pernice , uno che punta, e non lo nasconde mai, alla coppa. Noemi Bocchi , però, intanto ha già vinto, battendo il suo giudice più severo: se stessa. La compagna di Francesco Totti, alla prima diretta televisiva, ha ballato un ottimo samba, conquistando 42 punti su 5 con due "10" tra cui quello del direttore del Corriere dello Sport - Stadio, Ivan Zazzaroni. Poi, prima e dopo, ha conquistato tutti con la sua naturalezza. Totti ha gradito: ha commentato "grandi" sotto al profilo ig di Ballando con le stelle e poi ha pubblicato una storia mentre era a casa e ha scritto: " Fiero di te ".

Noemi Bocchi, cosa ha detto sul rapporto con Totti e la separazione da Ilary Blasi

Ma cosa ha detto Noemi, che per la prima volta ha parlato in tv del legame con Francesco? Non si è nascosta: "Voglio ritrovarmi un po’. Voglio far capire a chi mi guarda che tutto quello che hanno letto su di me non è vero. Prima di stare con Francesco non ero così insicura. Il suo personaggio schiaccia la mia persona, ora sono vista solo come la compagna di. Non sono più la ragazza che ha avuto una vita sua, i suoi impegni, ma solo la compagna di. Stare con lui è positivo, l'amore che ho per lui lo è, ma questo mondo non è così semplice", ha raccontato nella clip di presentazione.

E sulle critiche ricevute negli ultimi anni ha aggiunto: "Mi fa tanto male. Vengo vista solo come quella che ha rovinato. Non ho rovinato niente io. Nella vita ognuno ha le proprie responsabilità e, se in una coppia, visto che ci sono passata io per prima, si arriva a lasciarsi, le colpe stanno al 50 e 50. Lui si fa scivolare le cose addosso, io non ci riesco".