Davide Iacopini aggredito a Roma: l’attore di Suburra in terapia intensiva
Davide Iacopini è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Camillo di Roma dopo una violenta aggressione avvenuta la sera del 5 ottobre nel quartiere Monteverde. L’attore 42enne, conosciuto per le sue partecipazioni a Suburra, Maschi Veri e Diaz, avrebbe riportato un grave trauma cranico e la prognosi resta riservata. Secondo la ricostruzione, Iacopini stava percorrendo via Anton Giulio Barrili in monopattino quando è stato affiancato da una minicar con due persone a bordo. Uno degli occupanti lo avrebbe colpito con un calcio mentre il mezzo era in movimento, facendolo cadere violentemente sull’asfalto. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio.
Caccia alla minicar, si indaga su un’altra aggressione
Gli investigatori stanno cercando di identificare le due persone a bordo della minicar. Durante la fuga uno degli occupanti avrebbe perso una scarpa e il veicolo sarebbe addirittura tornato indietro per recuperarla prima di allontanarsi. Al vaglio c’è anche un possibile collegamento con un’altra aggressione. Una donna ha denunciato di essere stata colpita alla testa da una minicar nera la sera del 4 ottobre. Nello stesso episodio il mezzo avrebbe poi urtato un altro monopattino, facendo cadere il conducente contro alcune auto parcheggiate. Gli inquirenti stanno ora analizzando le immagini delle telecamere della zona per capire se dietro i due episodi possa esserci la stessa minicar e per risalire all’identità dei suoi occupanti.
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