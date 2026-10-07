Davide Iacopini aggredito a Roma: l’attore di Suburra in terapia intensiva

Davide Iacopini è ricoverato in terapia intensiva all’ospedale San Camillo di Roma dopo una violenta aggressione avvenuta la sera del 5 ottobre nel quartiere Monteverde. L’attore 42enne, conosciuto per le sue partecipazioni a Suburra, Maschi Veri e Diaz, avrebbe riportato un grave trauma cranico e la prognosi resta riservata. Secondo la ricostruzione, Iacopini stava percorrendo via Anton Giulio Barrili in monopattino quando è stato affiancato da una minicar con due persone a bordo. Uno degli occupanti lo avrebbe colpito con un calcio mentre il mezzo era in movimento, facendolo cadere violentemente sull’asfalto. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per tentato omicidio.