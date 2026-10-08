Claudio Baglioni: "Un inno per il centenario della Roma? No, ce ne sono già tanti"

Claudio Baglioni è pronto a tornare a cantare dal vivo. Ieri pomeriggio in Campidoglio, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri e l’assessore Alessandro Onorato , ha presentato “Che notte è questa! La partenza” , sette appuntamenti a Piazza di Siena, a Villa Borghese a Roma, il 24, 25, 27, 28, 30, 31 ottobre e 1 novembre . Una data simbolica quella dell'avvio: il 24 ottobre 1982 proprio a Piazza di Siena si svolse Alé-oò, il primo raduno della musica dal vivo in Italia con 250mila spettatori.

Quarantaquattro anni dopo Baglioni torna nella sua città, nello stesso posto come a chiudere un cerchio, un filo rosso tra passato e presente. E se riparte da Roma, a Roma tornerà per chiudere una carriera di oltre 50 anni. Il 23 ottobre 2027 Baglioni sarà protagonista ai Fori Imperiali con “Che notte è questa! Il ritorno”. Ha anticipato che i musicisti arriveranno sul palco con le bighe. Baglioni, che si definisce “romano di seconda generazione”, racconta il legame con la sua città: «A Roma ho suonato ovunque, dagli stadi al balcone della mia casa di ragazzo nel quartiere di Centocelle, passando per il Foro Italico, l'Aula Magna della mia Università, il Vaticano. Mi ha dato tanto ed è la città dove sono sempre in tensione, perché il romano è esigente. I Fori Imperiali chiuderanno un cerchio, forse non sarà l'ultimo live, ma sicuramente l'ultimo di un certo tipo di live. Arrivare a 75 anni e poter dire di aver giocato per quasi tutti questi 75 anni è una grande cosa. Soprattutto perché in molte lingue, giocare significa anche suonare. E poi suonare è sempre meglio che lavorare...». Ha scherzato con Gualtieri: "Sindaco per un giorno? Meglio che tornare a fare il direttore artistico di Sanremo".

Una battuta “musicale” anche sulla Roma, della quale è tiepidamente tifoso: "Un altro inno per il centenario che ricorre l’anno prossimo? No, non ci penso, ce ne sono già tanti”. Baglioni infine ha rivelato: «Quando sono stato male, qualche mese fa, ho temuto di non poter tornare più su un palco e ho rosicato perché volevo decidere io quando terminare il giro e non la sorte. E quindi questo ritorno ha un valore per me». Dopo lo stop forzato che lo ha costretto ad annullare alcuni concerti, il GrandTour La Vita è adesso tornerà nell'estate 2027.