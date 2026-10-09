Ballando con le Stelle, tre ballerini per una notte. Anticipazioni e sorprese della seconda puntata

La gara entra nel vivo e sulla pista di Ballando con le Stelle arrivano tre ospiti d'eccezione. Sabato 10 ottobre, in prima serata su Rai 1, Milly Carlucci torna alla guida del varietà, affiancata da Simone Di Pasquale, per un secondo appuntamento che promette spettacolo, emozioni e i primi verdetti della stagione. Dallo Studio Pippo Baudo di Saxa Rubra, a Roma, i riflettori si accenderanno su Elena Sofia Ricci, Stefano Fresi e Giacomo Giorgio , protagonisti di esibizioni speciali. Ma l'attenzione sarà rivolta anche alla competizione, con Aurora Ramazzotti chiamata a difendere il primato conquistato al debutto e le altre coppie determinate a recuperare terreno. E questa volta arriveranno anche i primi candidati all'eliminazione.

Le anticipazioni di Ballando con le Stelle di sabato 10 ottobre

Sarà Elena Sofia Ricci una delle grandi protagoniste della seconda puntata di Ballando con le Stelle. L'attrice, tra i volti più amati della fiction italiana, vestirà per una sera i panni della ballerina, cimentandosi in un intenso Paso Doble insieme al maestro Moreno Porcu. La coreografia sarà accompagnata dalle note di Bring Me to Life degli Evanescence, una canzone particolarmente significativa per l'attrice e per sua sorella Elisa. La sua partecipazione sarà anche l'occasione per presentare la nuova stagione de I casi di Teresa Battaglia-Figlia della cenere, in onda da lunedì 12 ottobre su Rai 1. Un ritorno televisivo molto atteso, che vedrà l'attrice nuovamente protagonista nei panni dell'investigatrice. Ma non sarà l'unica sorpresa della serata. Stefano Fresi e Giacomo Giorgio scenderanno infatti in pista come ballerini per una notte, accompagnati da Sophia Berto. I due attori si trasformeranno negli irresistibili Blues Brothers, dando vita a una coreografia sulle note di Everybody Needs Somebody to Love. Tra musica, ironia e riferimenti al grande cinema, l'esibizione accompagnerà la promozione di Sotto a chi tocca, il nuovo film che li vede protagonisti.

Aurora Ramazzotti parte favorita, Noemi Bocchi cerca la rimonta

Archiviata la prima puntata, la competizione comincia a farsi più serrata. Nessuna coppia è stata ancora eliminata, ma una prima classifica ha già delineato gli equilibri della stagione. A conquistare la vetta sono stati Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, vincitori del debutto e beneficiari di un vantaggio tutt'altro che trascurabile: 20 punti bonus che si aggiungeranno al punteggio ottenuto nella seconda serata. Un tesoretto importante, che potrebbe consentire alla figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker di consolidare la propria posizione, ma che non mette al riparo da eventuali sorprese. Tra le concorrenti più osservate c'è anche Noemi Bocchi, in coppia con Giovanni Pernice, chiamata a misurarsi nuovamente con il giudizio della giuria e con le aspettative del pubblico. Riflettori accesi anche su Ornella Muti, affiancata da Pasquale La Rocca, e su Monica Guerritore, che proseguirà il suo percorso insieme a Luca Urso. In tutto tredici le coppie pronte a tornare sulla pista: Aurora Ramazzotti e Nikita Perotti, Manuela Moreno e Carlo Aloia, Noemi Bocchi e Giovanni Pernice, Alessandro Matri e Giada Lini, Massimo Ghini e Valentina Fiorini, Andy Diaz e Gioia Giovanatti, Jimmy Ghione e Anastasia Kuzmina, Anna Safroncik e Leonardo Lini, Alberto Ravagnani ed Erika Martinelli, Monica Guerritore e Luca Urso, Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi, Eugenio Finardi e Rebecca Gabrielli, Ornella Muti e Pasquale La Rocca. Per tutti i concorrenti, la seconda puntata rappresenterà un banco di prova importante. Le coreografie diventeranno progressivamente più impegnative e non basterà convincere i giudici sul piano tecnico: sarà fondamentale conquistare anche il pubblico da casa.