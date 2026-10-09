Arriva al teatro "Mediano di spinta", omaggio a Agostino Di Bartolomei

Con stile brillante e spensierato, ci racconta una storia di calcio, di amore e di amicizia. Di un uomo abituato ad allenarsi, sempre, costantemente. Anche per scrivere una lettera. Un vero e proprio racconto teatrale, divertente e profondo, per parlare della vita partendo dal calcio. "Il progetto, IL TEATRO VA AL MERCATO, promosso da Roma Capitale è vincitore dell'Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina in collaborazione con Zètema Progetto Cultura”. Lo scopo di questa iniziativa è quello di avvicinare il pubblico al Teatro, facendo in modo che anche coloro che non possono solitamente permettersi di frequentare le platee dei tanti teatri disseminati per Roma (vuoi per problemi economici, di mobilità, o di semplice disabitudine a vivere quei luoghi), riescano a comprendere la coinvolgente emozione di uno spettacolo dal vivo. Il concetto di “teatro in uscita” (parafrasando la “chiesa in uscita” di Papa Francesco), indica una comunità teatrale, non autoreferenziale, chiamata ad andare incontro alle persone, specialmente in quei luoghi di aggregazione umana, come può essere un mercato coperto. Un mercato rionale, luogo considerato “casa” da molte persone, che vive una sua vita mattutina, ma che si “spegne con il calare delle tenebre”, può diventare anche un polo di aggregazione culturale, di arricchimento e di confronto, se accoglie una manifestazione teatrale o eventi (conferenze, letture, presentazione dei libri etc.) di interesse per l’intera comunità. Ed allora quella casa, avrà un respiro diverso, perché avrà l’opportunità di offrire anche una proposta non solo prettamente commerciale, ma anche formativa e sociale. La gratuità dell’evento ed il fatto che la proposta di spettacolo avvenga all’interno di uno spazio, per molti, familiare, comporterà un apprezzato coinvolgimento del pubblico. Lo “spazio aggregativo” del mercato ITALIA è formato da un palco di 5 metri per 2, idoneo ad ospitare, monologhi o dialoghi teatrali, presentazione di libri, eventi musicali ed incontri culturali e di scambio con il pubblico.