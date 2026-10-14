Facchinetti, la frase sulle donne che giocano a padel fa infuriare Caterina Balivo

Doveva essere una conversazione leggera sulle nuove passioni degli italiani, ma nel giro di pochi minuti si è trasformata in un acceso confronto televisivo. Protagonisti Francesco Facchinetti e Caterina Balivo , che nella puntata di mercoledì 14 ottobre de La Volta Buona si sono scontrati a causa di una battuta dell'ex cantante sulle donne che giocano a padel. Un'allusione che non è affatto piaciuta alla conduttrice, tanto da spingerla ad alzarsi dal divano per contestare le parole dell'ospite. "Hai detto una castroneria, è una frase sessista!", ha tuonato la conduttrice di Aversa mentre il figlio di Roby dei Pooh, sorpreso dalla reazione, ha difeso la propria posizione.

La frase di Francesco Facchinetti sulle donne che giocano a padel

Tutto è cominciato durante un dibattito dedicato ai tradimenti, ai figli nati fuori dal matrimonio e alle passioni che possono favorire nuovi incontri. Tra gli argomenti affrontati anche il padel, disciplina che negli ultimi anni ha conquistato un pubblico sempre più numeroso, diventando non soltanto un'attività sportiva, ma anche un'occasione di socializzazione. Su tale argomento ha deciso di intervenire Francesco Facchinetti, proponendo un confronto tra uomini e donne destinato ad accendere la discussione. "A burraco ci sono più donne che uomini, a padel il contrario", ha esordito, prima di aggiungere una considerazione sulle presunte differenze nelle motivazioni di chi pratica questo sport. "L'uomo ama l'agonismo del padel, mentre la donna che va a giocare a padel, in qualche modo, secondo me è un po' più alla ricerca...", ha dichiarato. Poi ha insistito: "L'uomo pensa a giocare, la donna pensa più a trovare...". Parole che hanno immediatamente provocato il disappunto dei presenti, soprattutto quello di Caterina Balivo.

Caterina Balivo si alza dal divano: "Hai detto una frase sessista"

Visibilmente contrariata, Caterina Balivo ha interrotto Facchinetti, prendendo le distanze dalle sue affermazioni. "Francesco, hai detto una castroneria!", ha esclamato, prima di alzarsi dal divano e scuotendo con fermezza la testa: "Ma cosa vuol dire? Hai detto una cosa sessista". Facchinetti, dal canto suo, è apparso inizialmente sorpreso dalla contestazione. "Che ho detto?", ha domandato, senza però mostrare l'intenzione di fare marcia indietro. Anzi, ha rivendicato il proprio punto di vista: "Io approvo quello che ho detto". La Balivo ha quindi cercato di spiegare perché considerasse sbagliato il ragionamento dell'ospite: "Ma tu stai dicendo che le donne vanno lì non a giocare... mentre l'uomo lo fa in maniera da agonista, cioè vuole andare lì a vincere per forza... Ma sai quante donne sono super competitive e vogliono vincere a padel?". Nonostante il rimprovero, l'ex Dj Francesco non ha voluto rinnegare la propria affermazione. "Ma non è una cosa sessista", ha ribadito, sostenendo che le sue parole fossero state interpretate in maniera eccessivamente severa. Ha quindi chiamato in causa il tema del politicamente corretto, cercando di chiarire il senso del suo intervento. "Non l'ho detto per maschilismo, dobbiamo fare per forza il politicamente corretto? Parlo per la mia esperienza, non in generale", ha precisato.