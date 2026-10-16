Bolle, Salvatores, Sergio e i Castellitto a "Felicità" su Rai 2

Roberto Bolle , il premio Oscar Gabriele Salvatores , Sergio e Pietro Castellitto sono tra i protagonisti di “ Felicità ”, il magazine di Pascal Vicedomini in onda sabato 17 ottobre alle ore 12 su Rai 2 . Con loro Danny Quinn, Martina Stella, Milena Miconi, Elisabetta Gregoraci e Annalisa Minetti, per una puntata speciale dedicata al talento italiano e al legame tra Italia e Stati Uniti .

Un omaggio agli italiani d'America

Dall’étoile Roberto Bolle al cinema di Gabriele Salvatores, con il suo “Napoli-New York”, fino ai percorsi artistici di Sergio e Pietro Castellitto, la puntata intreccia incontri e testimonianze tra spettacolo, cultura e identità italo-americana.

Tra Roma, New York e Washington, dalla Columbus Parade al Gala della NIAF, “Felicità” rende omaggio agli italiani d’America attraverso le voci e le esperienze dei protagonisti di entrambe le sponde dell’Atlantico.

Il tema rilanciato anche alla Festa del Cinema

Spazio anche alla Festa del Cinema di Roma con il presidente Salvo Nastasi e la direttrice artistica Paola Malanga, per uno sguardo sui protagonisti, sui nuovi linguaggi e sul ruolo internazionale della cultura italiana.

Tra gli altri ospiti, il top manager di Intesa Sanpaolo Stefano Lucchini, il regista Dario D’Ambrosi, reduce dall’audizione del suo Teatro Patologico all’ONU, lo chef Claudio Conti e il professor Pietro Lorenzetti.

Un appuntamento che riunisce spettacolo, cultura, impresa ed eccellenze italiane, celebrando l’italo-americanità come patrimonio vivo di talento, memoria e relazioni tra Italia e Stati Uniti.