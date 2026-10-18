Ballando con le Stelle, classifica terza puntata. Chi ha vinto, chi è stato eliminato e bufera su Anna Safroncik

La terza puntata di Ballando con le Stelle si è conclusa tra sorprese, ribaltamenti in classifica e tensioni in pista. A conquistare il primo posto è stata Ornella Muti , protagonista di una serata particolarmente fortunata. Nessuna eliminazione, invece, per le coppie in gara. Ma a catalizzare l'attenzione è stata soprattutto Anna Safroncik , finita al centro di un acceso confronto con la giuria dopo un'esibizione deludente e le difficoltà emerse nel rapporto con il maestro Leonardo Lini.

Ballando con le Stelle, Ornella Muti vince la terza puntata

È Ornella Muti la vincitrice della terza puntata di Ballando con le Stelle. L'attrice, in coppia con Pasquale La Rocca, ha conquistato la vetta della classifica grazie a un punteggio complessivo di 78 punti, imponendosi sugli altri concorrenti e confermandosi una delle protagoniste di questa edizione. A fare la differenza non solo il consenso unanime della giuria e i voti social ma anche l'assegnazione del tesoretto da parte di Simona Ventura. Alle sue spalle si è piazzato Andy Diaz, in coppia con Gioia Giovanatti, che ha raggiunto quota 74 punti anche grazie al contributo di Francesca Fialdini. Terzo posto, invece, per Alberto Ravagnani ed Erica Martinelli, che hanno totalizzato 72 punti dopo aver ricevuto il tesoretto assegnato da Rossella Erra. La puntata si è conclusa senza eliminazioni: tutti i concorrenti hanno quindi mantenuto il proprio posto nella competizione, pronti a tornare in pista sabato prossimo.