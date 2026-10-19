Bonolis e il retroscena sul nuovo manager: "Persona perbene senza dubbio, abbiamo anche un centro insieme"
Paolo Bonolis è stato l'ospite speciale della terza puntata di Se Fossi Tu, programma del Corriere dello Sport condotto da Giusy Meloni. Il volto tv, tifosissimo dell'Inter, ha parlato in primis della sua vita professionale, che adesso è seguita da Roberto Imbriale, dopo il "divorzio" da Arcobaleno Tre, l'agenzia di Lucio Presta che si occupa del management di artisti e personaggi del mondo dello spettacolo: "Da due anni, due anni e mezzo, Roberto è il mio manager. Lui è un amico fraterno, una persona adorabile e perbene oltre qualunque lecita possibilità di obiezione. E poi è uno sportivo anche lui. Infatti, abbiamo insieme un circolo sportivo che si chiama New Excel, dalle parti dell'Università Cattolica, a Via degli Scolopi. Molto carino, molto bello, ha cinque campi da padel, tre coperti, campi da tennis, palestra, piscina, mustaccioli, caramelle, noccioline e caffè Borghetti...". E giù sorrisi.
Chi è il manager di Paolo Bonolis
Sul suo sito ufficiale, Roberto Imbriale si presenta come un manager e consulente finanziario che ha maturato esperienze in più settori, anche nel sociale. "Ha iniziato il proprio percorso professionale in Sanpaolo Invest / Fideuram, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, passando da consulente ad area manager. Successivamente ha assunto incarichi di Amministratore Delegato in società quotate e sottoposte alla vigilanza di Consob e Banca d’Italia, maturando una solida esperienza nella gestione finanziaria e nei processi regolamentati. Dal 2010 opera come consulente finanziario e consigliere di amministrazione di Agora Investments SGR S.p.A. Nel corso della sua carriera ha sviluppato competenze approfondite nella pianificazione patrimoniale bancaria, assicurativa, fiscale e immobiliare, nelle strategie di investimento e nella gestione del rischio, nonché nella consulenza strategica rivolta a imprese, famiglie e privati ad alto profilo".
Guarda la puntata con Paolo Bonolis sul canale YoutTube del Corriere dello Sport
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