Bonolis e il retroscena sul nuovo manager: "Persona perbene senza dubbio, abbiamo anche un centro insieme"

Paolo Bonolis è stato l'ospite speciale della terza puntata di Se Fossi Tu, programma del Corriere dello Sport condotto da Giusy Meloni. Il volto tv, tifosissimo dell'Inter, ha parlato in primis della sua vita professionale, che adesso è seguita da Roberto Imbriale, dopo il "divorzio" da Arcobaleno Tre, l'agenzia di Lucio Presta che si occupa del management di artisti e personaggi del mondo dello spettacolo: "Da due anni, due anni e mezzo, Roberto è il mio manager. Lui è un amico fraterno, una persona adorabile e perbene oltre qualunque lecita possibilità di obiezione. E poi è uno sportivo anche lui. Infatti, abbiamo insieme un circolo sportivo che si chiama New Excel, dalle parti dell'Università Cattolica, a Via degli Scolopi. Molto carino, molto bello, ha cinque campi da padel, tre coperti, campi da tennis, palestra, piscina, mustaccioli, caramelle, noccioline e caffè Borghetti...". E giù sorrisi.