Ballando con le Stelle, Anna Safroncik chiede scusa a Lini in lacrime: "Volevo morire"  

Anna Safroncik scoppia in lacrime a Ballando Segreto: "Volevo morire"

Tutto è cominciato durante l'ultima puntata di Ballando con le Stelle, quando Anna Safroncik ha perso il filo della coreografia, faticando a ritrovare il ritmo. Un imprevisto che l'ha mandata completamente in crisi e che, secondo il suo racconto, sarebbe stato provocato anche dalla presenza della madre tra il pubblico. "Ho visto la mamma nel pubblico, come i bambini al saggio di fine anno. Mi sono bloccata quell'unico secondo di passi all'inizio che ha fatto saltare la performance", ha spiegato l'attrice, visibilmente emozionata. A permetterle di riprendere l'esibizione è stato proprio Leonardo Lini, che è riuscito a guidarla nonostante le difficoltà. Ma per la Safroncik quell'errore si è trasformato in qualcosa di molto più grande. "Io non sbaglio mai, non posso permettermi di sbagliare e aver sbagliato mi ha messo in uno choc tale", ha confessato, prima di pronunciare parole particolarmente forti: "Volevo morire, per me era meglio morire che bloccarmi così. Mai sbagliato, mai un commento negativo, mai un errore in 30 anni di carriera. Ho sbagliato una volta e mi hanno distrutto, massacrato". A pesare sul suo stato d'animo sarebbero stati anche i commenti ricevuti dopo la puntata. "Mi hanno scritto delle cose orribili, orribili!", ha raccontato con gli occhi lucidi, riferendosi alle critiche di chi l'ha accusata di arroganza e presunzione.

Le scuse a Leonardo Lini e le parole di Milly Carlucci

Durante la diretta, Anna Safroncik aveva puntato il dito contro Leonardo Lini, accusandolo di non averle dimostrato sufficiente empatia e di non essere riuscito a sostenerla come avrebbe desiderato. Dichiarazioni che avevano alimentato le tensioni tra i due e provocato le reazioni della giuria. A distanza di qualche giorno, però, l'attrice ha cambiato prospettiva. Dopo aver rivisto le immagini della puntata, ha riconosciuto di aver scaricato sul ballerino la frustrazione per una performance che non era riuscita a gestire. "Mi sono sentita di aver tradito Leonardo, di aver tradito il pubblico", ha ammesso, spiegando di aver reagito in maniera sproporzionata proprio perché terrorizzata dalla possibilità di commettere un errore. A intervenire è stata Milly Carlucci, che ha cercato di ridimensionare l'accaduto e rassicurare la concorrente. "Sei umana, non sei un robot, sei una donna in carne ed ossa, pensa che bella cosa", le ha detto la conduttrice, invitandola ad accettare anche le proprie imperfezioni. Un confronto che ha portato la Safroncik a riconoscere un problema più profondo: "Sono spaventata dall'errore, è un percorso che devo fare, voglio affrontare questo problema".

Il commento di Leonardo Lini

Accanto all'attrice, durante il confronto, c'era anche Leonardo Lini. Il maestro ha ascoltato il racconto della sua allieva senza alimentare ulteriori polemiche, scegliendo invece di guardare alle prossime esibizioni. Il ballerino ha confermato che le prove generali erano andate molto bene e che nulla lasciava immaginare una simile difficoltà durante la diretta. Ha inoltre ribadito che tra loro non sono mancati i battibecchi, così come i momenti di tensione con la giuria. Nonostante la delusione per quanto accaduto, Lini sembra intenzionato a lasciarsi alle spalle le incomprensioni. "Sono cose che succedono, si va avanti, le cose si risolvono", ha spiegato, cercando di rassicurare la sua compagna di ballo. "Sabato un'emozione particolare, ma sei sempre bravissima", ha aggiunto, mostrando fiducia nelle capacità dell'attrice. La Safroncik, dal canto suo, ha voluto chiarire un altro aspetto del rapporto con il maestro: "Lavoro da 30 anni, più anni di quanti ha il mio maestro. Non è che non mi affido a lui". La tensione tra i due sembra dunque essersi attenuata, almeno per il momento.