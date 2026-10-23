A Roma una settimana di concerti con Claudio Baglioni

Da domani, sabato 24 ottobre, Roma città si prepara a vivere, con Claudio Baglioni, una settimana di concerti. Un evento annunciato a sorpresa, due mesi fa, che ha scatenato un immediato formidabile interesse e una rincorsa ad essere presenti e, ancora, protagonisti. Sette appuntamenti spettacolari. Sette notti di festa, emozione e memoria. Sette straordinari concerti che – il 24, 25, 27, 28, 30, 31 ottobre e 1 novembre 2026 – animeranno l’anello di Piazza di Siena e i magici e magnifici dintorni. È da qui che riprende il via il percorso del "GRANDTOUR LaVitaÈAdesso", itinerario artistico, culturale, formativo e ricreativo che, nell’estate 2027, attraverserà i più suggestivi contesti del territorio italiano e i siti della bellezza tra i più conosciuti.

Piazza di Siena, scenario unico al mondo, torna a essere al centro della musica e ridiventa lo spazio per un altro capitolo della carriera di Claudio Baglioni. Non poteva che essere Roma – la città in cui sono accaduti tanti fatti della sua esperienza di musicista, interprete e compositore e che hanno ottenuto l’attenzione e l’adesione collettiva – il posto scelto per scrivere questa nuova pagina. La monumentale area nel cuore verde della città eterna, a Villa Borghese, oltre a essere uno dei luoghi più iconici della Capitale, dalla storia e dal fascino universali, riveste un forte valore simbolico e sentimentale per l’artista.

Il 24 ottobre 1982, 44 anni fa, qui si svolse il leggendario ALÉ-OÓ, il primo gigantesco raduno della storia della musica dal vivo in Italia, capace di riunire una folla oceanica. Quell’evento straordinario rappresentò il gran finale della prima tournée italiana che portò la musica nei grandi spazi outdoor, trasformando il concerto in un grande rito d’insieme, partecipazione, energia, creatività, emozione. La prima delle 7 date di CHE NOTTE È QUESTA! la partenza coinciderà con il giorno di quell’avvenimento del 1982, entrato per sempre nell’immaginario collettivo.

Le sette notti speciali di CHE NOTTE È QUESTA! la partenza rappresenteranno idealmente un filo rosso tra passato e presente, celebrando il concerto del 1982, che richiamò un pubblico di 250.000 spettatori. Un'occasione per rivivere vicende che, ancora, percorrono il tempo e riconsegnarle al pubblico, dopo quasi mezzo secolo, proprio là dove sono state immaginate e realizzate.

Accompagnato da 20 formidabili musicisti e da una squadra di professionisti di altissimo livello, Claudio Baglioni porterà in scena 40 canzoni, arrangiate e illustrate per lo show, che raccontano quasi sessant’anni di carriera artistica. In un enorme teatro a cielo aperto creato per una rappresentazione nuova e inedita.

Con CHE NOTTE È QUESTA! la partenza Claudio Baglioni inaugura e presenta il “GRANDTOUR LaVitaÈAdesso”, un viaggio spettacolare e culturale che, dopo l’anteprima del 2025, sull’isola di Lampedusa, riprenderà, il prossimo anno, nell’Italia più bella e affascinante, incontrando città d’arte, siti archeologici e monumentali, paesaggi favolosi e scenari di incomparabile pregio, in un itinerario svolto attraverso il patrimonio storico, architettonico e ambientale del nostro Paese. Un tragitto pensato come un racconto di strada, un diario vissuto tra esperienze e avventure di palco e di vita. E sarà ancora Roma a chiudere questa impresa. Il 23 ottobre 2027, un anno dopo, ai Fori Imperiali, ci sarà CHE NOTTE È QUESTA! il ritorno, l’approdo finale di un GrandTour, giro d'Italia di 50 concerti in 80 giorni. CHE NOTTE È QUESTA! è prodotto e organizzato da Friends & Partners e Come s.r.l. in collaborazione con Roma Capitale, Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale e grazie alla preziosa collaborazione del Sindaco Roberto Gualtieri e dell’Assessore Alessandro Onorato.