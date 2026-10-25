Ballando con le Stelle, classifica quarta puntata. Chi ha vinto e chi è stato eliminato  

Quarta puntata intensa quella di Ballando con le Stelle 2026 . Una serata che ha visto Ornella Muti dominare la classifica della giuria, seguita da Noemi Bocchi, ma i tesoretti e il voto del pubblico hanno completamente ribaltato gli equilibri. E finalmente c'è stata la prima eliminazione di questa edizione del dancing show di Milly Carlucci.

Chi ha vinto la quarta puntata di Ballando con le Stelle

La quarta puntata di Ballando con le Stelle ha regalato esibizioni, emozioni e qualche risultato inaspettato. A conquistare la giuria è stata ancora una volta Ornella Muti, che si è posizionata al primo posto della classifica tecnica, confermandosi una delle concorrenti più apprezzate di questa edizione. Subito dietro di lei si è piazzata Noemi Bocchi con Giovanni Pernice. Ma la classifica stilata dai giudici non è bastata a determinare il risultato definitivo. Come previsto dal regolamento, sono entrati in gioco i tesoretti assegnati dagli opinionisti e le preferenze espresse dal pubblico, modificando gli equilibri iniziali. A incidere particolarmente sono stati i 30 punti del tesoretto di Simona Ventura, assegnati a Eugenio Finardi. Francesca Fialdini ha invece deciso di premiare Alessandro Matri, mentre Rossella Erra ha sostenuto Ornella Muti, contribuendo a rafforzare il risultato dell'attrice. Alla fine a vincere la puntata è stato Alessandro Matri con Giada Lini: una delle coppie più sorprendenti e complici.

Chi è stato eliminato a Ballando con le Stelle

A sfidarsi allo spareggio finale Jimmy Ghione e Massimo Ghini. Il risultato è stato netto e non ha lasciato spazio a dubbi. Ghione ha conquistato l'86% dei voti, mentre Ghini si è fermato al 14%. Una differenza considerevole che ha decretato la vittoria dell'ex inviato di Striscia la Notizia e la conseguente eliminazione dell'attore. A rendere ancora più sorprendente l'eliminazione di Massimo è stata la scelta di Sara Di Vaira e Matteo Addino, che hanno la possibilità di intervenire per modificare il verdetto dello spareggio. Entrambi dispongono di un jolly che può consentire di salvare uno dei concorrenti a rischio eliminazione. Ma nessuno dei due ha deciso di utilizzarlo per permettere a Ghini di proseguire la gara. Una scelta che ha reso definitivo il risultato del televoto, sancendo l'uscita del 72enne dal programma.