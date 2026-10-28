Ballando con le Stelle, Noemi Bocchi furiosa con Mariotto. Lo sfogo dietro le quinte

La tensione a Ballando con le Stelle non si esaurisce di certo con la fine della diretta. Questa volta al centro delle polemiche ci sono Noemi Bocchi e Guillermo Mariotto , protagonisti di uno scontro a distanza dopo l'ultima puntata del programma condotto da Milly Carlucci. La compagna di Francesco Totti non ha affatto gradito alcune osservazioni dello stilista, giudicate fuori luogo rispetto all'impegno dedicato alla preparazione della coreografia. E durante Ballando Segreto ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. A darle ragione anche il suo maestro, Giovanni Pernice , che non ha nascosto la propria delusione.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci elogia Noemi Bocchi e Giovanni Pernice

Nonostante le difficoltà affrontate durante la settimana, Noemi Bocchi e Giovanni Pernice sono riusciti a portare in pista una performance particolarmente apprezzata. A sottolinearlo è stata proprio Milly Carlucci che, durante una nuova puntata di Ballando Segreto, ha incontrato i due per commentare quanto accaduto nell'ultimo appuntamento del dance show di Rai 1. La conduttrice non ha risparmiato i complimenti alla coppia, riconoscendo il lavoro svolto e la qualità dell'esibizione: "Il ballo era perfetto...Che si può dire? Non si può dire niente, era meraviglioso...". Parole che hanno fatto piacere a Noemi, soprattutto considerando gli ostacoli incontrati nei giorni precedenti alla diretta. La 38enne ha infatti raccontato di aver dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute che hanno complicato gli allenamenti. "Siamo stati influenzati e non ci ha aiutato…È stato difficile, soprattutto con le prese...", ha spiegato la compagna di Francesco Totti, ricordando quanto sia stato impegnativo preparare una coreografia caratterizzata anche da passaggi tecnicamente complessi. Una settimana di sacrifici, dunque, che ha reso ancora più difficile accettare alcuni commenti arrivati dalla giuria.

Noemi Bocchi attacca Guillermo Mariotto: “Battute a sfondo sessuale”

A Ballando Segreto Noemi Bocchi non ha nascosto il proprio disappunto per alcune battute pronunciate dal giurato nel corso della puntata, ritenute poco rispettose del lavoro svolto in sala prove. "Mi dispiace che dopo tutto questo lavoro e fatica ci siano persone che magari riducano tutto questo impegno a battute infelici...Mi sto riferendo a quello che ha detto Mariotto...Mi sono messa in gioco, ma battute così a fondo sessuale non c’entrano niente...". Milly Carlucci ha cercato, insieme ai suoi autori, di ridimensionare l'accaduto e di spiegare l'atteggiamento del giurato. "È il suo modo di essere giudice...Ha fatto una battuta che gli è venuta male...". Una spiegazione che non sembra aver cancellato del tutto l'amarezza della concorrente.